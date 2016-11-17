Обещанную Бирюлевскую линию метро в Москве строить пока не планируют

29 марта 2018 г. Бирюлево и еще четыре района Москвы получат собственную линию метро из шести станций

На Бирюлевской линии, которая протянется от Большого кольца, появятся станции "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево Восточное" и "Бирюлево Западное". Таким образом, метро получат почти полумиллиона горожан.