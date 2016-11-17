Обещанную Бирюлевскую линию метро в Москве строить пока не планируют

Власти Москвы не планируют начинать строительство Бирюлевской линии метро в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, которого цитирует агентство "Москва"
.
"Бирюлевскую линию метро мы в ближайшие годы не планируем, но все технические возможности для старта этой линии - камеры съезда на большой кольцевой линии, коридоры для проходки - все это и градостроительные планы всех земельных участков мы делаем уже сейчас", - сказал Хуснуллин. А до 2020 года планируется определить сроки строительства ветки скоростного трамвая
, соединяющего станцию метро Сокольнической ветки "Филатов луг" со станцией Калининско-Солнцевской линии "Рассказовка".
"Мы пока все вопросы по скоростному трамваю отложили, потому что в первую очередь сейчас нам нужно решить вопросы с метро, а делать связки параллельные - мы граддокументацию сделали, имеем коридоры ветки для прохода, но сроки начала строительства будут ясны где-то в пределах 2020 года", - сказал Хуснуллин.
Ранее заммэра заявил, что решение о строительстве линии с шестью станциями
: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно", "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное" может быть принято к лету 2018 года.
"Мы закладываем возможность пойти от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой. Она пройдет через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и дойдет фактически до Щербинки", - заявил заммэра. По его словам, благодаря этой ветке метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево, в которых живет около полумиллиона горожан.
Также сообщается, что столичные власти рассмотрят предложение о строительстве канатной дороги от станции метро "Сходненская" до станции "Речной вокзал". С этой концессионной инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr.
"Действительно, такое предложение поступило, мы сейчас прорабатываем градостроительную оценку данного проекта, техническую возможность. Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать", - сказал Хуснуллин.