Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными перед майскими праздниками из-за долгов Рубрики: Экономика

Global Look Press



В прошлом году перед майскими праздниками невыездными оказались вдвое меньше должников - 55 тысяч человек. К новогодним праздникам их число выросло уже до 83 тысяч. В прошлом году долги москвичей перед банками, которые взыскивают судебные приставы, достигли



Москва традиционно остается лидером по числу взыскиваемых приставами долгов. По данным статистики, в 2017 году московские приставы работали с долгами на общую сумму в три триллиона рублей. При этом добровольно расплатились с приставами лишь 11 тысяч должников. Большую часть исполнительных производств составили постановления о взыскании штрафов ГИБДД. Почти 100 тысяч москвичей стали невыездными перед майскими праздниками из-за долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов. Там уточнили, что на сегодняшний день действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд. Общая сумма задолженностей составляет 314 миллиардов рублей.В прошлом году перед майскими праздниками невыездными оказались вдвое меньше должников - 55 тысяч человек. К новогодним праздникам их число выросло уже до 83 тысяч. В прошлом году долги москвичей перед банками, которые взыскивают судебные приставы, достигли 500 миллиардов рублей Москва традиционно остается лидером по числу взыскиваемых приставами долгов. По данным статистики, в 2017 году московские приставы работали с долгами на общую сумму в три триллиона рублей. При этом добровольно расплатились с приставами лишь 11 тысяч должников. Большую часть исполнительных производств составили постановления о взыскании штрафов ГИБДД.



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