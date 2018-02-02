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Почти 100 тысяч москвичей оказались невыездными перед майскими праздниками из-за долгов
28 апреля 2018 г. | Время публикации 17:29 | Последние изменения 17:48
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
Почти 100 тысяч москвичей стали невыездными перед майскими праздниками из-за долгов, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов. Там уточнили, что на сегодняшний день действует более 96 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд. Общая сумма задолженностей составляет 314 миллиардов рублей.

В прошлом году перед майскими праздниками невыездными оказались вдвое меньше должников - 55 тысяч человек. К новогодним праздникам их число выросло уже до 83 тысяч. В прошлом году долги москвичей перед банками, которые взыскивают судебные приставы, достигли 500 миллиардов рублей.

Москва традиционно остается лидером по числу взыскиваемых приставами долгов. По данным статистики, в 2017 году московские приставы работали с долгами на общую сумму в три триллиона рублей. При этом добровольно расплатились с приставами лишь 11 тысяч должников. Большую часть исполнительных производств составили постановления о взыскании штрафов ГИБДД.
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