Прокуратура потребовала от ректора МГУ убрать нелегальную свалку, на которую жаловались жители

12 апреля 2018 г. Проверка нелегальной свалки со сжиганием мусора за библиотекой МГУ закончилась административным делом

Столичная полиция возбудила административное дело о предпринимательской деятельности без лицензии. О закрытии свалки речь пока не идет. После оценки ущерба природе может быть возбуждено уголовное дело.