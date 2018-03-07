Прокуратура потребовала от ректора МГУ убрать нелегальную свалку, на которую жаловались жители

Прокуратура Москвы внесла представление ректору МГУ Виктору Садовничему в связи с использованием территории под нелегальную свалку, на которую жаловались жители района Раменки. Об этом говорится в ответе
надзорного ведомства Совету по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Участок за зданием фундаментальной библиотеки МГУ, на котором находится несанкционированная свалка отходов различных классов опасности, предоставлена университету властями Москвы в бессрочное пользование. В марте жители Раменок пожаловались, что там работают мусоросжигательные печи
. Полиция провела проверку и возбудила административное дело
, а Госинспекция обязала МГУ привести территорию в порядок.
В прокуратуре отметили, что руководство университета в нарушение Земельного кодекса допустило нецелевое использование участка. "В настоящее время университетом приняты меры по устранению нарушений, запланированы мероприятия по уборке земельного участка и вывозу мусора", - сообщили в ведомстве. Ранее СМИ неоднократно писали, что на этой заброшенной территории, известной как "Шанхай", процветают мастерские по переделке угнанных автомобилей, общежития, магазины и столовые для мигрантов.
Прокуратура незаконных жильцов не нашла, но "в связи с возможностью их незаконного нахождения на земельном участке" направила информацию в ОМВД по району Раменки. В Роспотребнадзор направлены сведения о несоблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства. На этой неделе в "Шанхае" начался масштабный снос гаражей
, их владельцы заявили, что подрядчик сноса действует "под прикрытием договора с МГУ на уборку территории".