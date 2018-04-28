NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
апреля
pda
Поиск
Архив

Красную площадь и Кремль закроют для посещения с 4 по 9 мая
28 апреля 2018 г. | Время публикации 18:01 | Последние изменения 18:35
Рубрики: Праздники  
 
Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл
Вход на Красную площадь и посещение Кремля будут ограничены на шесть дней, с 4 по 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО. Кроме того, до 14 мая недоступен Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены.

Ограничения введены из-за подготовки к параду Победы и его проведения. Красная площадь будет недоступна для москвичей и туристов с 09:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. В Кремле с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов открыты Государственная Оружейная палата и выставка Алмазный фонд, куда можно будет пройти через Боровицкие ворота.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой не закрывать драпировкой Мавзолей Ленина, что стало уже традиционным во время проведения крупных праздничных мероприятий на Красной площади.

"Всему миру известно, что по действующей Конституции и законам - Российская Федерация является официальным преемником и продолжателем СССР. Ленин - такой же отец-основатель нынешнего государства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, Франклин и другие", - говорится в обращении.

Зюганов назвал декорации на Мавзолее "позорными для исторической памяти граждан". По мнению лидера партии, отказ от их установки "будет нести сильный культурно-исторический заряд" и "способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.04.2018   20:28
3
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 28 апреля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>