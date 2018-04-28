Красную площадь и Кремль закроют для посещения с 4 по 9 мая Рубрики: Праздники

Агентство городских новостей Москва / Зыков Кирилл



Ограничения введены из-за подготовки к параду Победы и его проведения. Красная площадь будет недоступна для москвичей и туристов с 09:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. В Кремле с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов открыты Государственная Оружейная палата и выставка Алмазный фонд, куда можно будет пройти через Боровицкие ворота.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину



"Всему миру известно, что по действующей Конституции и законам - Российская Федерация является официальным преемником и продолжателем СССР. Ленин - такой же отец-основатель нынешнего государства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, Франклин и другие", - говорится в обращении.



Зюганов назвал декорации на Мавзолее "позорными для исторической памяти граждан". По мнению лидера партии, отказ от их установки "будет нести сильный культурно-исторический заряд" и "способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний". Вход на Красную площадь и посещение Кремля будут ограничены на шесть дней, с 4 по 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО. Кроме того, до 14 мая недоступен Мавзолей Ленина и проход к некрополю у Кремлевской стены.Ограничения введены из-за подготовки к параду Победы и его проведения. Красная площадь будет недоступна для москвичей и туристов с 09:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая. В Кремле с 4 по 6 мая после 14:00 для туристов открыты Государственная Оружейная палата и выставка Алмазный фонд, куда можно будет пройти через Боровицкие ворота.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой не закрывать драпировкой Мавзолей Ленина, что стало уже традиционным во время проведения крупных праздничных мероприятий на Красной площади."Всему миру известно, что по действующей Конституции и законам - Российская Федерация является официальным преемником и продолжателем СССР. Ленин - такой же отец-основатель нынешнего государства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, Джефферсон, Франклин и другие", - говорится в обращении.Зюганов назвал декорации на Мавзолее "позорными для исторической памяти граждан". По мнению лидера партии, отказ от их установки "будет нести сильный культурно-исторический заряд" и "способствовать сплочению нашего народа перед лицом нынешних испытаний".



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