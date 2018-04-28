

Мэрия Москвы согласовала семь акций на 1 Мая Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как уточнила представитель пресс-службы департамента Елена Романова, на Красной площади 1 мая соберется Московская федерация профсоюзов. Сбор и формирование первой колонны состоится в 8.30 на Васильевском спуске, в акции могут принять участие до 120 тысяч человек.



КПРФ проведет демонстрацию, посвященную Международному дню солидарности трудящихся: участники акции начнут шествие в 12 часов, двигаясь с Калужской площади по Большой Якиманке. Митинг с установкой трибуны пройдет на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. Мероприятие продлится до 15 часов с числом участников до 5 тысяч человек. Кроме того, 1 мая в Зеленограде состоится еще одна демонстрация КПРФ, которая пройдет от Центрального проспекта по Яблоневой аллее, улице Юности с митингом у театра "Ведогонь". Они пройдут с 11.30 до 13.30 с общим количеством участников по всем объединенным заявкам до 800 человек.



ЛДПР проведет традиционный митинг с 11 до 16 часов на Пушкинской площади у памятника Пушкину с количеством до 3 тысяч участников. А партия "Справедливая Россия" проведет митинг, посвященный Празднику весны и труда, для привлечения внимания к программам и целям партии. Акция состоится в парке "Красная Пресня" с 10.00 до 13.30 с числом участников до 700 человек.



Объединение "Левые" и партия "Другая Россия" устроят акции для привлечения внимания граждан к необходимости соблюдения законодательства и защиты их прав — шествие и митинг пройдут с 14.00 до 16.30, согласовано до 450 человек. Сбор участников планируется на пересечении улицы Дружинниковская и Заморенова, шествие пройдет по улице Заморенова, Трехгорный вал, Краснопресненская застава. Митинг состоится на площади Краснопресненская застава у памятника героям 1905 года.



Мэрия Москвы согласовала семь крупных демонстраций с последующим проведением митингов на 1 мая, в них могут принять участие до 130 тысяч человек. Об этом сообщил РИА "Новости" руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.Как уточнила представитель пресс-службы департамента Елена Романова, на Красной площади 1 мая соберется Московская федерация профсоюзов. Сбор и формирование первой колонны состоится в 8.30 на Васильевском спуске, в акции могут принять участие до 120 тысяч человек.КПРФ проведет демонстрацию, посвященную Международному дню солидарности трудящихся: участники акции начнут шествие в 12 часов, двигаясь с Калужской площади по Большой Якиманке. Митинг с установкой трибуны пройдет на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. Мероприятие продлится до 15 часов с числом участников до 5 тысяч человек. Кроме того, 1 мая в Зеленограде состоится еще одна демонстрация КПРФ, которая пройдет от Центрального проспекта по Яблоневой аллее, улице Юности с митингом у театра "Ведогонь". Они пройдут с 11.30 до 13.30 с общим количеством участников по всем объединенным заявкам до 800 человек.ЛДПР проведет традиционный митинг с 11 до 16 часов на Пушкинской площади у памятника Пушкину с количеством до 3 тысяч участников. А партия "Справедливая Россия" проведет митинг, посвященный Празднику весны и труда, для привлечения внимания к программам и целям партии. Акция состоится в парке "Красная Пресня" с 10.00 до 13.30 с числом участников до 700 человек.Объединение "Левые" и партия "Другая Россия" устроят акции для привлечения внимания граждан к необходимости соблюдения законодательства и защиты их прав — шествие и митинг пройдут с 14.00 до 16.30, согласовано до 450 человек. Сбор участников планируется на пересечении улицы Дружинниковская и Заморенова, шествие пройдет по улице Заморенова, Трехгорный вал, Краснопресненская застава. Митинг состоится на площади Краснопресненская застава у памятника героям 1905 года.



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