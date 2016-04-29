Система распознавания лиц в московском метро стоила все-таки 3,7 миллиарда, а не 3 миллиона, как сказал Собянин

Установка системы интеллектуального видеонаблюдения в московском метро стоила не 3 миллиона рублей
, как накануне заявил мэр Москвы Сергей Собянин, опровергая сообщения СМИ, а 3 миллиарда 688 миллионов 752 тысячи 660 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок
.
Напомним, 25 апреля Telegram-канал Mash сообщил о поимке "первого преступника" с помощью системы распознавания лиц в метро, которая обошлась в 4 миллиарда рублей и внедрялась к чемпионату мира по футболу. На следующий день столичный мэр прокомментировал эту информацию в личном блоге, отметив, что она его "удивила".
"Во-первых, сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб. Во-вторых, за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске. В-третьих, система создана не под Чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки", - написал Собянин. Telegram-канал "Методичка"
в свою очередь опубликовал скриншот с портала госзакупок, опровергающий слова мэра о стоимости интеллектуальной системы.
Конкурс проводился в 2015 году, договор был заключен с ФГУП "Свэко", а в его лице - с консорциумом, куда входят ООО "Стэп Лоджик", ООО "ПК Аквариус" и ООО "НПФ "Стройинновация". "Свэко" является структурой Федеральной службы охраны. В конце 2017 года бывший гендиректор предприятия Олег Филиппов был арестован по подозрению в хищении средств, выделенных правительством Москвы на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы. Общая сумма того контракта составляла 3,9 миллиарда рублей."Коммерсант"
писал, что Филиппов проходит по уголовному делу вместе с директором столичного ГКУ "Дирекция капитального ремонта" Александром Шукюровым
. По данным следствия, чиновники и коммерсанты похитили почти все 640 миллионов рублей, выделенных на электронный мониторинг парковочных мест в Москве. Под стражу также были заключены руководитель компании "Интеллектуальные трафик системы" Евгений Ахмадишин и бывший замгендиректора "Свэко" Эрик Галстян.
Как писало издание Republic
, за время своего существования "Свэко" получило почти 20 миллиардов рублей по государственным контрактам, причем почти половину всех поступлений по господрядам обеспечили столичные власти. Сотрудничество с ними привело к тому, что за 2016 год "Свэко" заключило договоры сразу на 9,6 миллиарда рублей.
Другой участник консорциума по договору о системе распознавания лиц в метро - "ПК Аквариус" - фигурировал в расследовании Федеральной антимонопольной службе России о картельном сговоре
. ООО вместе с другими пятью компаниями подозревалось в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы", который проводил Федеральный центр информатизации при ЦИК. В Центризбиркоме ущерб от сговора оценили более чем в 100 миллионов рублей.