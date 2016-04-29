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Система распознавания лиц в московском метро стоила все-таки 3,7 миллиарда, а не 3 миллиона, как сказал Собянин
28 апреля 2018 г. | Время публикации 14:37
Рубрики: Экономика  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Moscow-Live.ru
Установка системы интеллектуального видеонаблюдения в московском метро стоила не 3 миллиона рублей, как накануне заявил мэр Москвы Сергей Собянин, опровергая сообщения СМИ, а 3 миллиарда 688 миллионов 752 тысячи 660 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Напомним, 25 апреля Telegram-канал Mash сообщил о поимке "первого преступника" с помощью системы распознавания лиц в метро, которая обошлась в 4 миллиарда рублей и внедрялась к чемпионату мира по футболу. На следующий день столичный мэр прокомментировал эту информацию в личном блоге, отметив, что она его "удивила".

"Во-первых, сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб. Во-вторых, за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске. В-третьих, система создана не под Чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки", - написал Собянин. Telegram-канал "Методичка" в свою очередь опубликовал скриншот с портала госзакупок, опровергающий слова мэра о стоимости интеллектуальной системы.

Конкурс проводился в 2015 году, договор был заключен с ФГУП "Свэко", а в его лице - с консорциумом, куда входят ООО "Стэп Лоджик", ООО "ПК Аквариус" и ООО "НПФ "Стройинновация". "Свэко" является структурой Федеральной службы охраны. В конце 2017 года бывший гендиректор предприятия Олег Филиппов был арестован по подозрению в хищении средств, выделенных правительством Москвы на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы. Общая сумма того контракта составляла 3,9 миллиарда рублей.

"Коммерсант" писал, что Филиппов проходит по уголовному делу вместе с директором столичного ГКУ "Дирекция капитального ремонта" Александром Шукюровым. По данным следствия, чиновники и коммерсанты похитили почти все 640 миллионов рублей, выделенных на электронный мониторинг парковочных мест в Москве. Под стражу также были заключены руководитель компании "Интеллектуальные трафик системы" Евгений Ахмадишин и бывший замгендиректора "Свэко" Эрик Галстян.

Как писало издание Republic, за время своего существования "Свэко" получило почти 20 миллиардов рублей по государственным контрактам, причем почти половину всех поступлений по господрядам обеспечили столичные власти. Сотрудничество с ними привело к тому, что за 2016 год "Свэко" заключило договоры сразу на 9,6 миллиарда рублей.

Другой участник консорциума по договору о системе распознавания лиц в метро - "ПК Аквариус" - фигурировал в расследовании Федеральной антимонопольной службе России о картельном сговоре. ООО вместе с другими пятью компаниями подозревалось в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы", который проводил Федеральный центр информатизации при ЦИК. В Центризбиркоме ущерб от сговора оценили более чем в 100 миллионов рублей.
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