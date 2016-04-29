Система распознавания лиц в московском метро стоила все-таки 3,7 миллиарда, а не 3 миллиона, как сказал Собянин

27 апреля 2018 г. Мэр Собянин опроверг информацию о стоимости системы распознавания в метро и первой поимке с ее помощью

В СМИ сообщили, что на станции метро "Фрунзенская" впервые с помощью системы распознанвания задержали подозреваемого в преступлении, а сама система обошлась в 4 миллиарда рублей. Мэр опроверг эти сведения.