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Отопление в столице начнут отключать с 29 апреля
28 апреля 2018 г. | Время публикации 16:07
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
ПАО "МОЭК" переводит системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательное отключение отопления начнется с 29 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании напомнили, что решение об отключении отопления принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. Отопление планируется отключить более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов. Подготовка к следующему отопительному периоду завершится к 25 августа 2018 года.

При этом в нынешнем году в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу МОЭК координировал программу летних ремонтных работ на теплоснабжающем оборудовании с правительством Москвы, и с организаторами чемпионата. В итоге график составлен таким образом, чтобы на период игр обеспечить горячее водоснабжение на 106 спортивных объектах, а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.

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