Отопление в столице начнут отключать с 29 апреля

20 апреля 2018 г. График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за чемпионата мира по футболу

МОЭК разработала специальную программу работ с учетом расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц, чтобы москвичи, туристы и спортсмены не испытывали неудобств. График отключений уже доступен.