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Студент прыгнул под поезд метро на станции "Выставочная" для видео в соцсети
28 апреля 2018 г. | Время публикации 15:34
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МВД России по г. Москве
Сотрудники полиции задержали столичного 19-летнего студента, прыгнувшего в Москве под поезд метро на станции "Выставочная", чтобы снять видео для соцсетей. Об этом сообщается на сайтеГУ МВД России по Москве.

Студент одного из вузов Москвы, находясь с друзьями на станции метро "Выставочная", прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе. После этого студент встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию, а на следующий день выложил видео в социальные сети.

Полицейские изучили видео и установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний уроженец Южно-Сахалинска. Студент был задержан и доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Ему грозит административный штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административный арест на срок до десяти суток.

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Суббота, 28 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:36
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