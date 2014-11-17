"Роскосмос" вступился за московского школьника, "неправильно" нарисовавшего космос на уроке

Учительница из Москвы отправила второклассника переделывать рисунок космоса, который не понравился ей из-за нереалистичности. Отец мальчика обратился в Роскосмос и ему сказали, что преподавательница не права https://t.co/BPtEufA6st pic.twitter.com/zYaUO2e7Cb— TJ (@tjournal) April 28, 2018