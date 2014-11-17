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"Роскосмос" вступился за московского школьника, "неправильно" нарисовавшего космос на уроке
28 апреля 2018 г. | Время публикации 19:52 | Последние изменения 20:10
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В госкорпорации "Роскосмос" поддержали второклассника из Москвы, рисунок которого на космическую тему забраковала учительница. Мальчик нарисовал аппарат "Союз", солнце с лучами и разноцветные звезды. "Рисунок учитель не приняла и сказала: таким космос не бывает, иди перерисовывай. Ребенок очень расстроился", - рассказала мама мальчика телеканалу "360".

После этого отец школьника послал картинку сына в "Роскосмос" через соцсети, рассказал о реакции учительницы и спросил, "при каких условиях или в каких созвездиях космос может выглядеть, как на рисунке". Переписку опубликовал Telegram-канал Mash. В "Роскосмосе" изданию TJ подтвердили информацию.



В госкорпорации отцу мальчика ответили, что учитель неправ "даже не столько как преподаватель, отказавший ребенку в своем видении мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики". Кроме того, специалистов удивило, что ребенок правильно нарисовал аппарат "Союз": отсеки и топливные баки располагаются в нужных местах.

"Человеческий глаз устроен таким образом, что он распознает цвета, исходя из степени возбуждения определенных сегментов в глазу, отвечающих за восприятие красного, синего и зеленого спектров, - объяснили в "Роскосмосе". - Поскольку звезды излучают в очень широком спектре, зачастую мы воспринимаем лишь смесь этих цветов (зеленый + красный + синий = белый). На самом деле звезды бывают и голубые, и белые, и желтые, и оранжевые, и красные".

В качестве примера "Роскосмос" привел фотографию космонавта Геннадия Падалки с орбиты Земли, на которой, при увеличении снимка, можно разглядеть "и красные, и синие, и желтые звезды - лишь малую частицу цветового великолепия дальнего космоса".

Космонавту Геннадию Падалке удалось сфотографировать комету во время своей четвертой космической экспедиции в августе 2012 года. "Хвостатую звезду" не так просто разглядеть на фоне нашей прекрасной планеты. Image of comet, taken by cosmonaut Gennady Padalka aboard the International Space Station during his fourth space flight in August 2012. It is very hard to see a comet against the background of our beautiful planet. #роскосмос #космос #комета #мкс #cosmos #space #comet #iss #roscosmos #roscosmosofficial

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