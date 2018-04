"Роскосмос" вступился за московского школьника, "неправильно" нарисовавшего космос на уроке

Космонавту Геннадию Падалке удалось сфотографировать комету во время своей четвертой космической экспедиции в августе 2012 года. "Хвостатую звезду" не так просто разглядеть на фоне нашей прекрасной планеты. Image of comet, taken by cosmonaut Gennady Padalka aboard the International Space Station during his fourth space flight in August 2012. It is very hard to see a comet against the background of our beautiful planet. #роскосмос #космос #комета #мкс #cosmos #space #comet #iss #roscosmos #roscosmosofficial

