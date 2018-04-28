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Бывшего зампрефекта Южного округа Москвы арестовали по делу о махинациях с "Жилищниками"
28 апреля 2018 г. | Время публикации 16:47
Рубрики: Криминал  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Нагатинский суд Москвы арестовал бывшего зампрефекта Южного административного округа Москвы Назыма Юсипова, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом радиостанции Business FM сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.

За несколько дней до ареста Юсипов уволился по собственному желанию с поста замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ (ГлавУпДК). В ведомстве ТАСС подтвердили задержание бывшего сотрудника, подчеркнув, что оно не имеет отношения к служебной деятельности Юсипова в ГлавУпДК.

В суде уточнили, что расследование ведет следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Юсипов был задержан 26 апреля и будет находиться под стражей до 11 мая, то есть до окончания срока следствия по делу, которое продолжается с мая 2017 года. "Если срок следствия будет продлен и орган, расследующий дело, обратится в суд с ходатайством о продлении Юсипову стражи, то данный вопрос будет решаться судом снова", - сказала Белова.

Telegram-канал Mash называет Юсипова "коммунальным Доном Корлеоне". По данным паблика, в бытность первым зампрефекта Южного округа Москвы Юсипов создал фирму "Приоритет", которая помогала районным ГБУ "Жилищник" возвращать налог на добавленную стоимость.

Каждый из 16 районов округа заключал договор с фирмами-посредниками, которые получали до 35% от возвращаемой суммы. Ущерб составил более 1 миллиарда рублей. Остальные деньги, по данным Mash, делились между сотрудниками "Жилищника". Эта информация публиковалась в СМИ еще летом 2017 года, а за несколько месяцев до ее появления, в марте, Назымов покинул должность зампрефекта по собственному желанию.
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