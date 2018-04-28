Бывшего зампрефекта Южного округа Москвы арестовали по делу о махинациях с "Жилищниками" Рубрики: Криминал

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



За несколько дней до ареста Юсипов уволился по собственному желанию с поста замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ (ГлавУпДК). В ведомстве ТАСС подтвердили задержание бывшего сотрудника, подчеркнув, что оно не имеет отношения к служебной деятельности Юсипова в ГлавУпДК.



В суде уточнили, что расследование ведет следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Юсипов был задержан 26 апреля и будет находиться под стражей до 11 мая, то есть до окончания срока следствия по делу, которое продолжается с мая 2017 года. "Если срок следствия будет продлен и орган, расследующий дело, обратится в суд с ходатайством о продлении Юсипову стражи, то данный вопрос будет решаться судом снова", - сказала Белова.



Mash называет Юсипова "коммунальным Доном Корлеоне". По данным паблика, в бытность первым зампрефекта Южного округа Москвы Юсипов создал фирму "Приоритет", которая помогала районным ГБУ "Жилищник" возвращать налог на добавленную стоимость.



Каждый из 16 районов округа заключал договор с фирмами-посредниками, которые получали до 35% от возвращаемой суммы. Ущерб составил более 1 миллиарда рублей. Остальные деньги, по данным Mash, делились между сотрудниками "Жилищника". Эта информация публиковалась в СМИ еще летом 2017 года, а за несколько месяцев до ее появления, в марте, Назымов покинул должность зампрефекта по собственному желанию. Нагатинский суд Москвы арестовал бывшего зампрефекта Южного административного округа Москвы Назыма Юсипова, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом радиостанции Business FM сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.За несколько дней до ареста Юсипов уволился по собственному желанию с поста замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ (ГлавУпДК). В ведомстве ТАСС подтвердили задержание бывшего сотрудника, подчеркнув, что оно не имеет отношения к служебной деятельности Юсипова в ГлавУпДК.В суде уточнили, что расследование ведет следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Юсипов был задержан 26 апреля и будет находиться под стражей до 11 мая, то есть до окончания срока следствия по делу, которое продолжается с мая 2017 года. "Если срок следствия будет продлен и орган, расследующий дело, обратится в суд с ходатайством о продлении Юсипову стражи, то данный вопрос будет решаться судом снова", - сказала Белова. Telegram-канал Mash называет Юсипова "коммунальным Доном Корлеоне". По данным паблика, в бытность первым зампрефекта Южного округа Москвы Юсипов создал фирму "Приоритет", которая помогала районным ГБУ "Жилищник" возвращать налог на добавленную стоимость.Каждый из 16 районов округа заключал договор с фирмами-посредниками, которые получали до 35% от возвращаемой суммы. Ущерб составил более 1 миллиарда рублей. Остальные деньги, по данным Mash, делились между сотрудниками "Жилищника". Эта информация публиковалась в СМИ еще летом 2017 года, а за несколько месяцев до ее появления, в марте, Назымов покинул должность зампрефекта по собственному желанию.



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