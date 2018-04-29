Мэрия Москвы запретила акцию сторонников Навального 5 мая

Мэрия Москвы запретила сторонникам оппозиционнера Алексея Навального проводить акцию
"Путин нам не царь" 5 мая. Нежелание организаторов проводить шествие по предложенному маршруту столичные власти сошли отказом от мероприятия в целом. Проводить акцию на других площадках мэрия запретила.
О запрете Навальный сообщил в своем Telegram-канале. Оппозиционер выложил фото документа из мэрии за подписью первого заместителя главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василия Олейника, в котором говорится об отказе в проведении акции 5 мая. "В связи с непринятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий () сообщаю, что организатор в сооответствии с ч.5 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 N54-ФЗ не вправе проводить публичные мероприятия", - говорится в уведомлении мэрии.
Соратников Навального также предупредили, что в случае, если акция все же состоится, "организатор и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".
Тем не менее Навальный призвал своих сторонников принять участие в акции, причем состоится она 5 мая на Тверской улице. "В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается. Так что 5 мая встречаемся в 14:00 на Тверской", - написал борец с коррупцией в Telegram.
Запрет на проведение акции в комментарии РБК
подтвердил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. "Конечно, запрещаем, если они не согласились выйти на предложенный маршрут", - сказал чиновник. Глава департамента уточнил, что проведение акции на других площадках запрещается.
Также Черников предупредил, мэрия обратилась в прокуратуру, для того чтобы надзорное ведомство предупредило организаторов акции о том, что их действия в случае проведения акции будут незаконными. "Мы сделали все в соответствии с законом", - резюмировал глава департамента.
Изначально московский штаб Навального подал
в мэрию заявку на проведение шествия, приуроченного к инаугурации Путина, от площади Тверская Застава до здания Госдумы. Столичные власти не разрешили сторонникам оппозиционера проводить акцию на Тверской улице.
Навальный назвал отказ мэрии незаконным и призвал действовать "по конституции", то есть выходить 5 мая на Тверскую вопреки запрету властей. После этого в мэрии заявили, что готовы к переговорам и могут разрешить митинг на проспекте Сахарова.
Сторонники Навального подали новую заявку
- на проведение шествия по Бульварному кольцу от Страстного бульвара с митингом на проспекте Академика Сахарова. Впоследствии выяснилось, что мэрия предложила участникам акции пройти по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Такие условия Навальный назвал "чиновничьей наглостью"
https://msk.newsru.com/article/27apr2018/saharova.html, снова призвав приходить 5 мая на Тверскую.