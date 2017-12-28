Устроившего стрельбу экс-директора фабрики "Меньшевик" арестовали на два месяца. На суде он заявил, что убил случайно Рубрики: Происшествия

АГН "Москва" / Никеричев Андрей Агентство городских новостей "Москва"



Аверьянов заявил в четверг в суде, что убийство произошло случайно. "Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел", - сказал Аверьянов (цитата по



Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что ему необходимо подготовиться "к дальнейшей борьбе за свою собственность".



Однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде тюремного ареста.



Напомним, конфликт на кондитерской фабрике на юго-востоке Москвы



Инциденту предшествовало появление на фабрике судебных приставов, которые пришли для взыскания долгов. По данным СМИ и Аверьянова, их сопровождали представители взыскателя, которые были вооружены битами и пистолетами. Со слов Аверьянова, один из пришедших представителей взыскателя направил на него пистолет. Экс-директор фабрики расценил это как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием.



Столичные следователи предъявили Аверьнову обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Предприниматель свои действия характеризует как



Пресненский суд Москвы арестовал до 27 февраля бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, в результате чего погиб один человек.Аверьянов заявил в четверг в суде, что убийство произошло случайно. "Я не собирался совершать никаких противоправных деяний, тем более убийства, либо причинять тяжкий вред здоровью кого-либо. В тот момент, когда я увидел надвигающихся на меня вооруженных людей, то произвел предупредительный выстрел в плитку, после чего один из захватчиков попытался вырвать у меня из рук оружие. Далее произошли два выстрела: первый выстрел угодил в землю, а вторая пуля вылетела в район грудной клетки. Я сожалею о том, что произошло, никого убивать я не хотел", - сказал Аверьянов (цитата по "Интерфаксу" ).Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что ему необходимо подготовиться "к дальнейшей борьбе за свою собственность".Однако суд решил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде тюремного ареста.Напомним, конфликт на кондитерской фабрике на юго-востоке Москвы произошел утром 27 декабря. Экс-директор "Меньшевика" устроил там стрельбу, в результате который был убит 31-летний охранник, уроженец Смоленской области Алексей Осипов, работавший на предприятии первый день. После стрельбы Аверьянов скрывался на фабрике и даже пообщался по телефону с журналистами, когда в здание уже вошли спецподразделения, но в конечном счете все равно смог сбежать от правоохранителей. Утром 28 декабря Аверьянова задержали на складе бывшей типографии газеты "Правда" на улице Правды.Инциденту предшествовало появление на фабрике судебных приставов, которые пришли для взыскания долгов. По данным СМИ и Аверьянова, их сопровождали представители взыскателя, которые были вооружены битами и пистолетами. Со слов Аверьянова, один из пришедших представителей взыскателя направил на него пистолет. Экс-директор фабрики расценил это как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием.Столичные следователи предъявили Аверьнову обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ). Предприниматель свои действия характеризует как допустимую самооборону



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