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На муниципального депутата напали во время пикета у Тимирязевской академии
28 декабря 2017 г. | Время публикации 16:46 | Последние изменения 17:04
Рубрики: Общество  
 
Евгений Белавский | mundep.gudkov.ru
В четверг, 28 декабря, возле Тимирязевской академии, где в последние дни регулярно проходят пикеты в поддержку декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, неизвестный напал на муниципального депутата Евгения Белавского и разбил ему телефон. Об этом сам Белавский рассказал на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию видеозаписью инцидента.

"Сейчас у Тимирязевской академии этот человек подошел к пикетирующему, затем вызвал полицию и обвинил в незаконном массовом мероприятии. А затем разбил мне телефон", - написал мундеп. На видеозаписи отчетливо видно лицо нападавшего, однако его личность к настоящему моменту остается неизвестной. После того, как мужчина нанес удар по телефону Белавского, он начал угрожать приездом полиции участнику одиночного пикета.



Протестные акции возле Тимирязевской академии активно начались с ноябрьского митинга. Организаторы акции сетовали, что Министерство сельского хозяйства отменило выборы ректора и назначило на эту должность коллегу экс-министра сельского хозяйства, у которой нет профильного образования. Меньше чем за год вуз покинули десятки сотрудников, которых лишили надбавок к зарплате, и в академии некому ухаживать за опытными полями. Протестующие опасаются, что землю все-таки заберут под предлогом неэффективного использования и возведут там элитное жилье.

В прошлый понедельник, 25 декабря, студенты вуза провели серию одиночных пикетов в поддержку декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, выступавшего против застройки опытных полей академии. В самом заведении утверждают, что декана могут уволить якобы из-за нарушения трудовой дисциплины.

Накануне сотрудники правоохранительных органов приехали к учащимся в общежитие и начали расспрашивать их о том, кто был организатором акции и рисовал плакат. Нескольких студентов на некоторое время закрыли в общежитии, в здание и из здания в этот момент никого не впускали и не выпускали.
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