Третий пересадочный контур метро после двух туров голосования стал Большой кольцевой линией Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Новое название для строящегося кольца, которое уже около десяти лет известно москвичам как Третий пересадочный контур, выбирали в несколько этапов. Первый проходил с 21 июня по 4 декабря, в нем приняли участие более 315 тысяч человек. Участникам опроса предлагалось сохранить рабочее название (ТПК) либо предложить свое. Тогда поступило более 65 тысяч предложений, из них самым популярным стало название "Большая кольцевая линия".



Среди других вариантов предлагались как наиболее простые варианты - "Большое кольцо", "Третье кольцо" - так и "креативные": "Обручальное кольцо", "Бублик", "Квадрат", "Золотое кольцо Москвы", "Радуга", "Матрешка", "Кольцо всевластия" и "Третий Рим". Однако ни одному из них не удалось набрать необходимого числа голосов. Во втором голосовании участвовало почти 166 тысяч человек. За вариант "Третий пересадочный контур" высказались почти 37 процентов, около 10 процентов передали решение вопроса специалистам.



Напомним, первый участок нового кольца метро - от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" - откроется в начале 2018 года. Помимо указанных станций этот участок включает "ЦСКА", "Хорошёвскую" и "Шелепиху". Сейчас идет обкатка линии, сообщал 26 декабря заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Третий пересадочный контур московского метрополитена по результатам опроса на портале "Активный гражданин" получит новое название - Большая кольцевая линия (в английском звучании Big circle line). Такой вариант выбрало большинство участников голосования - 53,34 процента, сообщает РИА "Новости" . "Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети ВКонтакте Новое название для строящегося кольца, которое уже около десяти лет известно москвичам как Третий пересадочный контур, выбирали в несколько этапов. Первый проходил с 21 июня по 4 декабря, в нем приняли участие более 315 тысяч человек. Участникам опроса предлагалось сохранить рабочее название (ТПК) либо предложить свое. Тогда поступило более 65 тысяч предложений, из них самым популярным стало название "Большая кольцевая линия".Среди других вариантов предлагались как наиболее простые варианты - "Большое кольцо", "Третье кольцо" - так и "креативные": "Обручальное кольцо", "Бублик", "Квадрат", "Золотое кольцо Москвы", "Радуга", "Матрешка", "Кольцо всевластия" и "Третий Рим". Однако ни одному из них не удалось набрать необходимого числа голосов. Во втором голосовании участвовало почти 166 тысяч человек. За вариант "Третий пересадочный контур" высказались почти 37 процентов, около 10 процентов передали решение вопроса специалистам.Напомним, первый участок нового кольца метро - от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" - откроется в начале 2018 года. Помимо указанных станций этот участок включает "ЦСКА", "Хорошёвскую" и "Шелепиху". Сейчас идет обкатка линии, сообщал 26 декабря заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



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