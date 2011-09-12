NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
декабря
pda
Поиск
Архив

Москвич оказался должен банку почти 400 миллионов рублей из-за мошеннических кредитов
28 декабря 2017 г. | Время публикации 19:36
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Столичная полиция проверяет информацию о мошенничестве с кредитами на сумму почти 400 миллионов рублей. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, днем 27 декабря в ОМВД России по Таганскому району обратился гражданин, получивший выписку из реестра обязательств банка.

Из документа мужчина узнал, что у него имеется кредиторская задолженность перед организацией на сумму 392,2 миллиона рублей. Как выяснилось, долг образовался в результате оформления на его имя кредитов с июля 2011 года по май нынешнего года. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разного рода кредитные мошенничества в столице не редкость. На днях автопатрульные района Зябликово задержали жителя столицы, который пытался получить кредитную карту, переодевшись в женскую одежду и используя паспорт 65-летней женщины. Злоумышленник успел сбежать до приезда полицейских, но его удалось поймать. Выяснилось, что 39-летний мужчина пытался получить кредит по паспорту своей умершей матери, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и мошенничестве. А в конце 2015 года задержали женщину, которая регулярно брала кредиты по паспорту соседки, пользуясь внешним сходством, сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.

В 2015 году СМИ сообщили о появлении в столице "кредитоматов", позволяющих моментально получить 10-15 тысяч рублей только по скану паспорта. Стоят такие терминалы в основном на железнодорожных станциях и в торговых центрах. Соблазн воспользоваться недостающей суммой оборачивается для заемщиков долговой ямой: даже за небольшую сумму придется отдать больше 700% годовых.

Выдачей кредитов через автоматы вполне законно занимаются микрофинансовые организации, астрономические суммы покрывают их риски. Владельцы утверждают, что возможность использования поддельных документов исключена: на терминалах установлены фото- и видеокамера, а сканеры снимают в ультрафиолетовом и инфракрасном свете. Однако, теоретически, искатель легких денег может отсканировать чужой паспорт. Доказывать, что документ украден или потерян, долго и сложно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать
26 декабря 2017 г.
Переодетый женщиной москвич пытался оформить кредит на умершую мать
Сотрудника кредитной организации смутил посетитель в женской одежде, пытавшийся получить кредитную карту по паспорту 65-летней женщины. Злоумышленник сбежал до приезда полиции, но его удалось поймать.
22 января 2015 г.
12 сентября 2011 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.12.2017   6:28
1
02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 декабря 2017 г. // Последняя новость 00:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>