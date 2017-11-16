Еще четыре дома вышли из московской программы реновации Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



Как уточняется в пресс-релизе, решение о выходе из программы приняли жильцы домов по следующим адресам: Чуксин тупик, 7, 2-я Владимирская улица, 36, Партизанская улица, 51, корпус 1 и набережная Новикова-Прибоя, 8, корпус 2. Чиновники напоминают, что жители дома, включенного в программу реновации, вправе выйти из программы в любое время до заключения первого договора обмена жилья, проголосовав на общем собрании за решение о выходе числом более одной трети собственников и нанимателей квартир. Всего из программы вышли десять домов.



В то же время во многих домах, вышедших из программы реновации, разразились



Например, подобная ситуация сложилась в четырехэтажном доме 1937 года на Осташковской улице, 17 в Бабушкинском районе. По итогам общего собрания собственников он вышел из реновации. Вскоре после этого жильцы внезапно обнаружили, что якобы проголосовали на общем собрании за смену частной управляющей компании на ГБУ "Жилищник". Однако такого собрания не было, уверяют они, протокол и подписи подделаны, а "Жилищник" фактически криминально захватил дом.



По похожему сценарию развиваются события и в других домах, вышедших из программы реновации. В доме 18, корпус 1 на Тимирязевской улице сторонники сноса изводят оппонентов судебными тяжбами. А сразу после выхода из реновации у жителей отобрали последние парковочные места возле дома. В одном из домов Академического района повторяется история с "Жилищником", который отказывается ремонтировать протечку.



Список домов, включенных в программу реновации жилья Москвы, сократился еще на четыре объекта – до 5171 адреса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный департамент градостроительной политики.Как уточняется в пресс-релизе, решение о выходе из программы приняли жильцы домов по следующим адресам: Чуксин тупик, 7, 2-я Владимирская улица, 36, Партизанская улица, 51, корпус 1 и набережная Новикова-Прибоя, 8, корпус 2. Чиновники напоминают, что жители дома, включенного в программу реновации, вправе выйти из программы в любое время до заключения первого договора обмена жилья, проголосовав на общем собрании за решение о выходе числом более одной трети собственников и нанимателей квартир. Всего из программы вышли десять домов.В то же время во многих домах, вышедших из программы реновации, разразились "гражданские войны" . Сторонники сноса пишут на противников доносы от их же лица, чтобы внести раскол в их ряды, устраивают драки, затевают суды и вредят оппонентам другими способами. Сами дома, по словам жителей, коммунальщики намеренно доводят до аварийного состояния, игнорируя все жалобы.Например, подобная ситуация сложилась в четырехэтажном доме 1937 года на Осташковской улице, 17 в Бабушкинском районе. По итогам общего собрания собственников он вышел из реновации. Вскоре после этого жильцы внезапно обнаружили, что якобы проголосовали на общем собрании за смену частной управляющей компании на ГБУ "Жилищник". Однако такого собрания не было, уверяют они, протокол и подписи подделаны, а "Жилищник" фактически криминально захватил дом.По похожему сценарию развиваются события и в других домах, вышедших из программы реновации. В доме 18, корпус 1 на Тимирязевской улице сторонники сноса изводят оппонентов судебными тяжбами. А сразу после выхода из реновации у жителей отобрали последние парковочные места возле дома. В одном из домов Академического района повторяется история с "Жилищником", который отказывается ремонтировать протечку.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 ноября 2017 г. В домах, вышедших из реновации, продолжаются соседские войны, а "Жилищник" саботирует ремонт

Коммунальщики, по словам жильцов, намеренно доводят дома до аварийного состояния, игнорируя жалобы на протечки и засоры. Соседи - сторонники сноса изводят оппонентов судами, пишут доносы и пакостят другими способами.

