Власти Подмосковья задумались о строительстве еще четырех мусоросжигательных заводов после "наводки" главы "Ростеха"

27 декабря 2017 г. "Ростех": Подмосковью нужно минимум восемь заводов для сжигания мусора

По словам главы "Ростеха", столичный регион вырабатывает около шестой части всего мусора по стране, или около 11 миллионов тонн ежегодно. Чтобы приблизиться к нулевому захоронению, в области необходимы еще минимум четыре завода.