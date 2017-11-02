Власти Подмосковья задумались о строительстве еще четырех мусоросжигательных заводов после "наводки" главы "Ростеха"

Власти Московской области рассмотрят возможность строительства еще четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) в дополнение к четырем запланированным. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Четыре завода есть, их начинаем строить. Другие заводы будем обсуждать, смотреть. Скорее всего, следующие четыре завода появятся. Мы видим это по всей сопутствующей ситуации. Видим, что они нам необходимы", - цитирует его "Интерфакс"
.
Воробьев добавил, что строительство заводов отчасти будет зависеть от того, на сколько подорожает электричество для предприятий при работе четырех мусоросжигательных заводов. "Электричество, которое производит мусоросжигательный завод, в восемь раз дороже, чем то, что производится, допустим, на Каширской ГРЭС. Когда эта незначительная доля дорогого электричества падает в [общий] котел, происходит удорожание", - пояснил губернатор.
По его словам, удорожание электричества составит 3 процента. "Дальше, если государство, эксперты, все мы сочтем допустимым [повышение тарифа], то заводы будут строиться и дальше. Если нет - будут искаться другие модели. Надеюсь, что, скорее всего, произойдет увеличение количества мусоросжигательных заводов. Это позволит нам уйти от полигонов", - заключил Воробьев.
Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Подмосковью нужно как минимум 8 мусоросжигательных заводов
. Таким образом, по его словам, удастся полностью уйти от захоронения отходов на полигонах. Чемезов рассказал, что при строительстве МСЗ в Подмосковье за основу будут взяты швейцарско-японские технологии, дающие "минимальный выброс в атмосферу на уровне выхлопов от современного автомобиля".
Он также заявил, что раздельный сбор и стопроцентная переработка мусора, за который борются противники МСЗ
, "разбиваются о реалии нашего мира", так как во многом раздельный сбор зависит от дисциплины граждан. "А если девять человек дисциплинированно разделят стекло и пластик, а десятый скинет в общий бак пищевые отходы - все насмарку. Чтобы приучить наш народ к раздельному сбору мусора, нужны десятилетия", - заявил глава "Ростеха". В то же время он отметил, что система раздельного сбора по всей России начнет применяться в 2018 году, а в Московской области запущены пилотные проекты.
Между тем спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта Сергей Иванов в интервью РИА "Новости"
заявил, что "даже эти заводы всех проблем не решат. Нужно строить либо двадцать таких заводов, либо искать другие пути". В качестве примера он привел практику вывоза спрессованного мусора поездами на большие расстояния.
Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова в свою очередь назвала недопустимыми "спекуляции" вокруг мусоросжигания
, вступившись таким образом за мусоросжигательный завод номер 4 в промзоне "Руднево", вызывающий беспокойство жителей и экологов. В декабре Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на прокуратуру сообщал
о найденных на заводе нарушениях после массовых жалоб горожан на неприятные запахи. А в августе соцсети обошло видео странного фиолетового дыма
, поднимающегося с территории завода.
Четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье будет строить дочернее предприятие Ростеха "РТ-Инвест". Они станут часть комплексной системы по обращению с отходами в регионе, которая предполагает, что в 2018 году регион перейдет на раздельный сбор мусора, к 2019 году введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, а в 2021 году начнет сжигать непригодные для переработки отходы и использовать эту тепловую энергию для производства "зеленого" электричества.
Суммарно четыре завода смогут утилизировать около 2,8 миллиона тонн мусора в год, что составит чуть менее 30 процентов годового объема Московской агломерации. Все остальные отходы предстоит сортировать и использовать вторично, чтобы постепенно снижать объем вывозимого на подмосковные полигоны мусора. Между тем в декабре стало известно, что Подмосковье намерено увеличить мощности
15 мусорных полигонов в течение полутора - двух лет.