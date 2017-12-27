Экс-директору "Меньшевика" предъявили обвинение в убийстве | Moscow-Live.ru
Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик" в среду, 27 декабря | Reuters
Столичные следователи предъявили обвинение в убийстве (статья 105 УК РФ) бывшему директору кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы Илье Аверьянову, устроившему на предприятии стрельбу, жертвой которой стал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
По словам собеседника агентства, к настоящему моменту допрос задержанного закончен, его отправили с конвоем в Пресненский суд Москвы, где будет решаться вопрос о мере пресечения для него. При этом сам Аверьянов свою вину не признает, а свои действия характеризует как допустимую самооборону
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Экс-директор "Меньшевика" устроил стрельбу на фабрике в среду, 27 декабря. В результате инцидента был убит 31-летний охранник, уроженец Смоленской области Алексей Осипов, работавший на предприятии первый день. После стрельбы Аверьянов скрывался на фабрике и даже пообщался по телефону с журналистами, когда в здание уже вошли спецподразделения, но в конечном счете все равно смог сбежать от правоохранителей.
Утром 28 декабря Аверьянова задержали
на складе бывшей типографии газеты "Правда" на улице Правды. С Аверьянова взяли объяснения и отправили в Следственный комитет для дачи показаний. Адвокат предпринимателя Тимур Бетиралиев сегодня заявил, что его подзащитный "не то чтобы раскаивается, поскольку применял оружие в рамках самообороны, но сожалеет о том, что в результате инцидента погиб человек".
Инциденту предшествовало появление на фабрике судебных приставов, которые пришли для взыскания долгов. По данным СМИ и Аверьянова, их сопровождали представители взыскателя, которые были вооружены битами и пистолетами. Со слов Аверьянова, один из пришедших представителей взыскателя направил на него пистолет. Экс-директор фабрики расценил это как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием.