Экс-директору "Меньшевика" предъявили обвинение в убийстве

28 декабря 2017 г. Экс-директор фабрики "Меньшевик" объяснил стрельбу по взыскателям долгов самообороной: ему угрожали пистолетом

Задержанный утром 28 декабря Илья Аверьянов дал предварительные показания. По его словам, один из представителей взыскателя направил на него пистолет. Аверьянов счел это угрозой жизни и в ответ стал стрелять из карабина.