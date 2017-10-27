

Бесплатный каток открылся в переходе на станцию МЦК "Площадь Гагарина" Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Каток и пункт проката коньков будут работать бесплатно и ежедневно с 10:00 до 22:00 вплоть до 10 января. 31 декабря каток будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. На ледовой площадке размером 200 квадратных метров смогут одновременно кататься около 30 человек. В случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеанс катания.



Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков, где доступны мужские и женские модели коньков размерами от 26-го до 45-го. Для оформления проката коньков необходимо предъявить паспорт. В дальнейшем на катке будут проходить показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами, о которых будет сообщено дополнительно.



Напомним, в 32 парках культуры и отдыха работает



Бесплатный каток из синтетического льда открылся в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина". "Эта площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам", - сказала на открытии катка замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, которую цитирует ТАСС.Каток и пункт проката коньков будут работать бесплатно и ежедневно с 10:00 до 22:00 вплоть до 10 января. 31 декабря каток будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. На ледовой площадке размером 200 квадратных метров смогут одновременно кататься около 30 человек. В случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеанс катания.Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков, где доступны мужские и женские модели коньков размерами от 26-го до 45-го. Для оформления проката коньков необходимо предъявить паспорт. В дальнейшем на катке будут проходить показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами, о которых будет сообщено дополнительно.Напомним, в 32 парках культуры и отдыха работает 45 катков , из них 23 - с искусственным покрытием и 22 - с натуральным льдом, стоимость билетов на платные катки не превышает 300 рублей. Всего к зимнему сезону открылись 1300 катков , из них 190 - с искусственным льдом.



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