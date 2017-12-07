"Новогодние" ограничения въезда в центр Москвы начнут действовать с 29 декабря

27 декабря 2017 г. Москва встала в 8-балльных пробках из-за детских новогодних елок

Движение в городе затруднено в том числе в связи с проведением новогодних елок. Затруднения наблюдаются на северо-западе и северо-востоке МКАД, на Бульварном и Третьем транспортном кольце и на внешней стороне Садового кольца.