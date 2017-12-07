"Новогодние" ограничения въезда в центр Москвы начнут действовать с 29 декабря

В связи с проведением новогодних мероприятий в столице будут вводиться ограничения в движении транспорта. График перекрытий опубликован на сайте
столичного главка ГУ МВД.
С 00.01 до 23.59 29 декабря 2017 года будет ограничено движение транспорта в Старопименовском, Дегтярном, Настасьинском, Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном и Никитском переулках, а также по одной полосе в каждую сторону следования по улице Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд и по одной полосе следования по улице Охотный ряд и Театральному проезду с сохранением подъездов к остановкам общественного транспорта.
С 00.01 30 декабря до 17.00 3 января 2018 года будет ограничено движение по улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улице Охотный ряд, Театральному проезду, улице Большая Никитская от Романова переулка до улицы Моховая. Также будет ограничено движение по улице Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, а также по переулкам и улицам, прилегающим к улице Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд.
Госавтоинспекция столицы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. Накануне днем пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов
, одной из причин этого стало проведение детских новогодних елок: детей со всей России перевозили к местам праздников колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Ранее сообщалось, что до 28 декабря в городе ожидается пик пробок, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад
. 29-го, 30-го и 31 декабря на дорогах не должно быть коллапса, но ожидаются локальные затруднения у крупных торговых центров.