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Новогодняя ночь в столице будет аномально теплой
28 декабря 2017 г. | Время публикации 09:20 | Последние изменения 14:07
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Погода в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в столичном регионе будет по-апрельски теплой. Об этом сообщил агентству "Москва" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в новогоднюю ночь ожидается в диапазоне от минус 2 до плюс 2 градусов. Это такая по-настоящему теплая погода с аномалией в 9 градусов,<...> такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля", - подчеркнул Вильфанд. Ветер в новогоднюю ночь будет несильным, а в случае как положительных, так и отрицательных температур ожидается гололедица. В то же время вид осадков будет зависеть от температурного фона.

"Если будет отрицательная температура, тогда будет небольшой снежок. Если около 0 или плюс 2 - мокрый снежок. И это беспокоит москвичей, но спрогнозировать точнее можно будет, наверное, только за двое суток. А снег, который уже выпал, растает уже второй раз за декабрь. Вчера была 14 сантиметров высота снежного покрова, вот через несколько дней он растает", - заключил синоптик.

По его словам, 2 января температура сохранится на уровне от минус 3 градусов до 3 градусов тепла, а затем немного похолодает. "Только к 5-6 января будет небольшое похолодание до 4-5 градусов ниже нуля. Это, конечно, совсем не похоже на рождественские морозы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что декабрь-2017 в Москве войдет в десятку самых теплых за последние 140 лет, а средняя суточная температура воздуха в декабре оказалась выше, чем норма ноября. По предварительным расчетам, средняя температура декабря 2017 года в Москве и области ожидается выше нормы на 5-6 градусов.Самый теплый декабрь случился в 2006 году, когда положительная аномалия температуры воздуха составила 7,3 градуса.
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