Новогодняя ночь в столице будет аномально теплой

25 декабря 2017 г. Декабрь 2017 года войдет в десятку самых теплых за 140 лет в Москве

Погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, пройдут небольшие осадки, днем до плюс 2-3 градусов. Средняя температура декабря 2017 года в регионе будет выше нормы на 5-6 градусов.