Московское "Яблоко" просит президента не подписывать "помоечный" закон о замене публичных слушаний интернет-обсуждениями

30 марта 2017 г. Власти Москвы одобрили все скандальные стройки в городе

Новые правила землепользования одобряют строительство 11 объектов, против которых активно выступали местные жители. По мнению властей, строительство объектов законно, а предложения жителей якобы не относятся к предмету слушаний.