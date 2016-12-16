Московское "Яблоко" просит президента не подписывать "помоечный" закон о замене публичных слушаний интернет-обсуждениями

Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин призвал жителей столицы прийти в четверг к администрации президента РФ на улице Ильинке с письменными требованиями отклонить принятый Госдумой законопроект, допускающий замену публичных слушаний интернет-обсуждением. Об этом Митрохин написал в своем Facebook
.
Речь идет о законопроекте N 133118-7
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он был внесен в Госдуму в марте 2017 года и принят 22 декабря. Совет Федерации одобрил законопроект 26 декабря, теперь его должен подписать президент РФ. После опубликования он вступит в законную силу.
Как говорится в одном из вариантов обращения
, которое Митрохин предлагает подписать, законопроект "фактически ликвидирует возможность граждан влиять на принятие градостроительных решений". Документ разрешает муниципальным властям выбирать проведение либо очных публичных слушаний, либо общественных обсуждений. Во втором случае "ликвидируется стадия очного обсуждения. Все обсуждения проходят исключительно в письменной форме", отмечается в протестном письме.
Замечания и предложения можно будет высказывать на официальном сайте "уполномоченного органа местного самоуправления, в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (в Москве это, вероятно, портал "Активный гражданин" - прим. ред.
)", либо на портале госуслуг, говорится в законопроекте.
Участники публичных слушаний и общественных обсуждений должны будут пройти идентификацию через сервисы госуслуг. Для тех, у кого нет доступа в интернет, допускается высказывание мнения в многофункциональных центрах. Протокол при этом "становится документом абсолютно тайным - он не публикуется и не выдается гражданам.", отмечается в обращении против законопроекта. Участник слушаний может получить только выписку из протокола с собственными предложениями, что "нельзя расценить иначе, как издевательство".
"В совокупности эти положения полностью лишают граждан возможности контроля за достоверностью результатов слушаний / обсуждений и предоставляют органам, проводящим слушания, безграничные возможности для фальсификации их результата", - говорится в письме.
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Митрохин напомнил о своем разговоре с Владимиром Путиным в 2010 году по поводу реагирования на интернет-сообщения о фальсификациях на выборах. Тогда президент заявил главе московского "Яблока", что интернет - "помойка", пишет Митрохин и отмечает, что теперь "в помойку отправлен единственный инструмент согласования с жителями градостроительных планов властей".
По мнению политика, "чиновники и депутаты явно вдохновились собянинским ноу-хау под названием "Активный гражданин". "Что будут делать люди, которые против строительства небоскреба в своем дворе? Раньше они могли выразить свой протест чиновникам и застройщикам, а теперь им придется иметь дело с троллями и ботами, которые, естественно, одобрят застройку любой степени садизма", - опасается Митрохин.