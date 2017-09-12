Мэр Москвы назвал реновацию одним из главных событий года

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самые значимые городские события в уходящем году, упомянув реновацию, возобновившийся рост экономики, открытие парка "Зарядье" и завершение реконструкции центральных улиц. Об этом мэр заявил в интервью "Интерфакс"
.
"Одно из главных событий - программа реновации, принятая летом. Она предусматривает расселение 5175 пятиэтажек, в которых проживает порядка миллиона человек. Реновация стала словом 2017 года в России", - сказал Собянин. Другими важнейшими событиями года стали рост экономики города, в ходе которого объем инвестиций вплотную приблизился к рекордным двум триллионам рублей, открытие парка "Зарядье" и завершение реконструкции стадиона "Лужники".
"Впервые за 70 лет в центре Москвы, в 500 метрах от Кремля, создан новый городской парк. А реконструкция "Лужников" закончилась точно в срок, без штурмовщины и скандалов, качественно. Сохранен исторический облик, внутри – абсолютно новый стадион", - отметил глава города. Он также напомнил о завершении основных работ по благоустройству центра Москвы, после которых площадь Тверской Заставы с трамвайным кольцом и памятником Максиму Горькому стала новой визитной карточкой города.
Между тем многие москвичи воспринимают итоги года не так безоблачно, как чиновники. Так, жители Черемушек опасаются, что под предлогом реновации их район могут застроить высотными домами
: стартовых площадок в районе недостаточно, и переселять жильцов хрущевок придется в многоэтажки. О многочисленных недоделках и ляпах благоустройства в центре столицы блогеры писали в течение всего года, периодически напоминая о плохо уложенной плитке
, кладбищенском дизайне палаток, а также удобных скамейках и фонарях, с течением благоустройства исчезнувших без следа.
А экологи и москвоведы утверждают, что выбор "Зарядья" как основы природоподобного парка в мегаполисе не только неудачен, но и неправомерен
: его территория является охранной зоной, высокие стены зданий парка искажают виды из переулков Китай-города и с Варварки на храмы вдоль улицы, а высокие "холмы" зданий, на которых разбит парк, закрывают виды на храмы с Москворецкого моста и набережной.