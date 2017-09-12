Мэр Москвы назвал реновацию одним из главных событий года

14 ноября 2017 г. Жители Черемушек опасаются высотной застройки под предлогом реновации

По словам жителей Черемушек, в районе недостаточно стартовых площадок, и программу планируется выполнить за счет строительства высотных домов. При этом нынешняя инфраструктура не справляется и с существующей нагрузкой.