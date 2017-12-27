Экс-директор фабрики "Меньшевик" объяснил стрельбу по взыскателям долгов самообороной: ему угрожали пистолетом

Задержанный экс-директор фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы Илья Аверьянов, устроивший стрельбу 27 декабря и убивший охранника, дал предварительные показания. Он сообщил, что применил свой карабин "Сайга" в качестве самообороны, после того, как ему начали угрожать огнестрельным оружием. Об этом "Интерфаксу"
сообщил информированный источник.
Со слов Аверьянова, один из пришедших представителей взыскателя направил на него пистолет. Экс-директор фабрики расценил это как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием, сказал источник агентства. На месте происшествия было обнаружено шесть гильз от "Сайги", 15 пуль от травматического пистолета и патроны. Карабин был найден в помещении шиномонтажа на территории "Меньшевика".
В результате перестрелки был убит 31-летний охранник, уроженец Смоленской области Алексей Осипов. По данным источника агентства "Москва"
в правоохранительных органах, он работал на фабрике первый день - трудовой договор с ним заключили 27 декабря. Осипов получил ранения поясницы и подмышечной области и скончался на месте происшествия.
По мнению адвоката Тимура Бетиралиева, Аверьянов "не то чтобы раскаивается, поскольку применял оружие в рамках самообороны, но сожалеет о том, что в результате инцидента погиб человек". Защитник рассказал, что после произошедшего экс-директор "успокоился и оценил случившееся".
По словам Бетиралиева, его подзащитный собирался добровольно сдаться в полицию и объяснить свою версию случившегося, "поэтому его задержание происходило без сопротивления", цитирует ТАСС. Напомним, после стрельбы Аверьянов скрывался на фабрике и смог пообщаться по телефону с журналистами, когда в здание уже вошли спецподразделения.
Впоследствии ему удалось скрыться, а в полиции после безрезультатных поисков в корпусах фабрики заявили, что Аверьянов успел покинуть территорию еще до того, как вокруг было выставлено оцепление
. Для поисков экс-директора были объявлены оперативные планы "Сирена" и "Перехват".
Утром 28 декабря его задержали
на складе бывшей типографии газеты "Правда" на улице Правды. С Аверьянова взяли объяснения и отправили в Следственный комитет для дачи показаний, обвинения ему пока не предъявлены. Вопрос о мере пресечения пока не рассматривался. Адвокат не исключил, что сегодня ему предъявят обвинение и повезут суд. На сайте Следственного комитета
сообщается, что "в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и решен вопрос о мере пресечения".
Стрельба на кондитерской фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице, 20 произошла утром 27 декабря, когда на фабрику для взыскания долгов пришли судебные приставы. По данным СМИ и Аверьянова, их сопровождали представители взыскателя
. Адвокат утверждал, что они были вооружены битами и пистолетами и успели скрыться до приезда полиции. Экс-директор заявил, что его уже несколько лет третирует некая "осетинская банда во главе с двумя прокурорами". По его словам, они отобрали его бизнес путем махинаций.
Между тем "Меньшевик" оказался хроническим должником
. В базе Федеральной службы судебных приставов содержится около 40 исполнительных производств. Задолженности предприятия достигают нескольких миллионов рублей. По данным СМИ, фабрика также задолжала более 140 миллионов рублей своему кредитору, компании "Денэм Холл". Именно ее основной совладелец и его "группа поддержки" якобы и сопровождали приставов 27 декабря.
Адвокат Тимур Бетиралиев сообщил "Комсомольской правде"
, что фабрика "находилась на грани банкротства, но ни о каком рейдерском захвате речи идти не может - у оппонентов Аверьянова на руках было решение судов и другие документы о принятии обеспечительных мер для покрытия многочисленных долгов". Он также назвал голословными обвинения Аверьянова в адрес "осетинской мафии, которой в принципе в природе не существует" и в адрес должностных лиц. "В своих бедах Илье нужно было винить себя - как неграмотного и некомпетентного управленца", - заключил Бетиралиев.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи изучат записи с камер видеонаблюдения, проверят все возможные версии преступления, в том числе установят причины и условия, способствовавшие его совершению.