Мужчина в Химках открыл стрельбу после падения спиленного дерева на дом. Лес рубят ради скандальной застройки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По предварительным данным, в результате стрельбы из ружья никто не пострадал, стрелявший задержан и доставлен в полицию, сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).



Инцидент произошел на пересечении 2-го Чапаевского и 1-го Дачного переулков, где несмотря на многочисленные протесты жителей планируется многоэтажное строительство. Ради этого вырубаются ели начала XX века. Конфликт вокруг стройки длится не первый год, публичные слушания по застройке проходили еще в 2014 году. Как сообщалось на сайте



Местные жители на слушаниях активно выступали против проекта. А в 2016 году Арбитражный суд запретил строительство в этом районе многоэтажных домов, так как уровень шума от самолетов, которые взлетают и садятся в соседнем аэропорту Шереметьево, многократно превышает предельно допустимый. Незаконность стройки подтвердили Верховный суд и транспортная прокуратура. Однако в августе 2017 года министерство стройкомплекса Московской области выдало ООО "Стройгрупп" разрешение на строительство в Сходне 17-этажного жилого дома.



28 декабря конфликт вокруг стройки обострился. Жители узнали, что утром в четверг планируется новая вырубка деревьев, к началу работ на месте собралось около 20 активистов, пишет



"Мы запротестовали. Тогда застройщики начали применять насилие по отношению к нам: брызгали слезоточивым газом, грубо отталкивали, женщину прижали забором. Потом нас все же отогнали. У одного из жильцов не выдержали нервы, когда дерево упало на территорию частного участка, и он открыл пальбу из окна", - рассказала порталу



По данным сайта



Стрельба началась после того, как срубленное дерево упало на ближайший к лесу частный дом. Дом оцепили, вырубка прекратилась. По данным адвоката Дмитрия Трунина, полиция задержала молодого человека, который был в гостях у хозяев дома, но он ли стрелял, неизвестно.



Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе в подмосковных Химках, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции. По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, житель Химок стрелял в воздух после того, как дерево, которое пилили рабочие, упало на крышу его дома.По предварительным данным, в результате стрельбы из ружья никто не пострадал, стрелявший задержан и доставлен в полицию, сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).Инцидент произошел на пересечении 2-го Чапаевского и 1-го Дачного переулков, где несмотря на многочисленные протесты жителей планируется многоэтажное строительство. Ради этого вырубаются ели начала XX века. Конфликт вокруг стройки длится не первый год, публичные слушания по застройке проходили еще в 2014 году. Как сообщалось на сайте "Экооборона Московской области" , на них свозили платную массовку для поддержки застройки.Местные жители на слушаниях активно выступали против проекта. А в 2016 году Арбитражный суд запретил строительство в этом районе многоэтажных домов, так как уровень шума от самолетов, которые взлетают и садятся в соседнем аэропорту Шереметьево, многократно превышает предельно допустимый. Незаконность стройки подтвердили Верховный суд и транспортная прокуратура. Однако в августе 2017 года министерство стройкомплекса Московской области выдало ООО "Стройгрупп" разрешение на строительство в Сходне 17-этажного жилого дома.28 декабря конфликт вокруг стройки обострился. Жители узнали, что утром в четверг планируется новая вырубка деревьев, к началу работ на месте собралось около 20 активистов, пишет "Городская газета" округа Химки. Сотрудники ООО "Стройгрупп" несмотря на протесты граждан начали заделывать проем в заборе, который по согласованию с городской администрацией был оставлен для того, чтобы люди могли наблюдать за происходящим на спорном участке. В результате началась потасовка."Мы запротестовали. Тогда застройщики начали применять насилие по отношению к нам: брызгали слезоточивым газом, грубо отталкивали, женщину прижали забором. Потом нас все же отогнали. У одного из жильцов не выдержали нервы, когда дерево упало на территорию частного участка, и он открыл пальбу из окна", - рассказала порталу "Подмосковье сегодня" местная жительница Елена Ярошенко.По данным сайта Activatica.org , четырем защитникам леса брызнули в глаза из перцового баллончика. Полиция применение слезоточивого газа проигнорировала. При этом 59-летнюю активистку Ольгу Чуракову, которая минувшей осенью в знак протеста против происходящего объявляла голодовку, силой затолкали в полицейскую машину и задержали на 48 часов до суда. Ей могут вменить уголовную статью о хулиганстве.Стрельба началась после того, как срубленное дерево упало на ближайший к лесу частный дом. Дом оцепили, вырубка прекратилась. По данным адвоката Дмитрия Трунина, полиция задержала молодого человека, который был в гостях у хозяев дома, но он ли стрелял, неизвестно.



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