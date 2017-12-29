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Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей за проведение "Дня свободных выборов"
28 декабря 2017 г. | Время публикации 21:44 | Последние изменения 22:19
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Мещанский районный суд Москвы вечером в четверг, 28 декабря, приговорил председателя муниципального совета Красносельского района Илью Яшина к штрафу в 30 тысяч рублей за организацию "Дня свободных выборов". Политика признали виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").

Вынесенный административный приговор вызвал у Яшина смех, сообщает "Медиазона". "Смеяться и улыбаться здесь?!" - возмутилась судья Юлия Мордвинова.

После вынесения решения суда Яшин сказал, что, по его мнению, защита доказала его невиновность. По его словам, это понимает и судья. "Это решение подтверждает монополию мэрии на согласование акций", - резюмировал Яшин, пообещав обжаловать приговор.



Заседание по делу Яшина началось примерно в 18:00. Поскольку политик является должностным лицом, то суд не мог арестовать его по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Полиция задержала Яшина днем в четверг возле его дома. Задержание мотивировали тем, что проведенное политиком 24 декабря мероприятие "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере в Красносельском районе Москвы было не санкционировано. Правоохранительные органы посчитали нарушением законодательства о проведении митингов то, что Яшин во время акции кричал "Свободу выборам!".

Яшин неоднократно заявлял, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о его проведении принималось советом депутатов Красносельского района, а организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления.

Столичные власти, впрочем, посчитали акцию не районным праздником, а "несогласованным массовым мероприятием". Яшин в ответ решил подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина, однако рассмотрение этого дела было отложено до 15 января. Для сравнения, иск о запрете на проведение "Дня свободных выборов" суд принял и удовлетворил меньше, чем за 24 часа.
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