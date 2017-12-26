В Cети появились кадры с видеорегистратора автобуса, попавшего в ДТП у станции метро "Славянский бульвар"

26 декабря 2017 г. Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, был госпитализирован вместе с другими пострадавшими

Водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц, во время аварии у него произошло кровоизлияние в мозг. Очевидцев трагедии просят обратиться в Следственное управление.