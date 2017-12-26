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В Cети появились кадры с видеорегистратора автобуса, попавшего в ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
28 декабря 2017 г. | Время публикации 08:38 | Последние изменения 10:49
Рубрики: Происшествия  
 
Reuters
В интернете появились кадры, снятые видеорегистратором автобуса перед наездом на людей в подземном переходе возле станции метро "Славянский бульвар". Как выяснил портал "Известия", регистратор оказался сильно поврежден, и воссоздать удалось лишь первые секунды после того, как неуправляемый автобус въехал в переход. На записи слышна ругань водителя Виктора Тихонова.

"Матерная брань, не имеющая никакой осмысленного содержания, свидетельствует о том, что человек не контролирует ситуацию, - объяснил "Московскому комсомольцу" психолог и психотерапевт Евгений Дронов. - Более того — он не мог предпринимать никаких действий для ее выправления, поскольку был совершенно дезориентирован и выбит из колеи. Скорее всего, автобус потерял управление — отказали тормоза, или еще какая-то неисправность — с которой он в силу своей квалификации не мог справиться. При этом, понимая весь ужас возможных последствий, он, скорее всего, находился в состоянии шока".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Москва и Подмосковье совершили все выплаты родным погибших и пострадавших, а причиной аварии стал человеческий фактор. В то же время выяснением причин аварии занимаются профессионалы, и окончательные результаты будут обнародованы в ближайшее время. "Все было без сбоев, новый автобус до выхода на линию проверяли, — ответил губернатор журналистам на вопрос о состоянии транспортного средства, - Трагический, нелепый человеческий фактор".

ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов, въехал в многолюдный подземный переход. В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: водитель не справился с управлением и автобус был неисправен (отказ тормозной системы). Водитель Виктор Тихонов в предварительных показаниях сообщал, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза не сработали. Между тем эксперты группы "ГАЗ", в которую входит ЛиАЗ, уже заявили, что водитель не использовал ни один из возможных способов торможения.

Повторно допросить Тихонова не удалось. Он вместе с другими пострадавшими был доставлен в больницу имени Боткина с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки, ушибом легких и переломом ребер. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг в результате серьезной травмы головы.

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