Муниципального депутата Илью Яшина задержали в Москве

Председателя муниципального совета Красносельского района Илью Яшина в четверг днем возле дома задержали полицейские. Об этом политик рассказал на своей странице в Twitter. Причины произошедшего к настоящему моменту неизвестны, однако Яшин предполагает, что задержание связано с его акцией "День свободных выборов"
, которая состоялась 24 декабря вопреки попыткам городских властей помешать ее проведению.
"Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников", - заявил оппозиционер.
В беседе с телеканалом "Дождь"
Яшин предположил, что в его отношении составят протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). "Я полагаю, что за этим стоит мэрия. Для них важно задавить любые протесты и любую активность", - сказал политик.
Руководитель проекта "РосЖКХ" Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Таралов, в свою очередь, сообщил
, что у Яшина изъяли телефон, ключи и удостоверение. "Его оставляют в ОВД "Красносельский" до суда. Уверен, что главе ОВД будет тяжело объяснить такое решение на отчете перед советом депутатов", - рассказал соратник Яшина. Согласно его данным, суд состоится уже сегодня, 28 декабря.
Инцидент прокомментировал и оппозиционер Алексей Навальный. "Если Яшина арестуют, то это будет первый случай, когда глава муниципального совета был арестован за выполнение своих полномочий, полученных после победы на честных выборах", - написал политик у себя в Twitter
.
В столичном управлении МВД ранее заявляли, что на Яшина и других организаторов мероприятия 24 декабря в Лермонтовском сквере "собран материал об административном нарушении". Кроме того, непосредственно перед акцией Яшина возле дома встретили стражи порядка и огласили предостережение от проведения акции. Оппозиционер им предложил подать на него в суд.
Яшин неоднократно заявлял, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о его проведении принималось советом депутатов Красносельского района, а организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления. Мэрия однако усмотрела в "Дне свободных выборов" "несогласованное массовое мероприятие" оппозиции.
Отметим, что несколько дней назад полиция наведывалась
к родителям Ильи Яшина. "Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью", - сетовал политик.