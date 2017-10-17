Систему онлайн-голосований собственников жилья запустили в столице

Президиум правительства Москвы принял постановление о запуске пилотного проекта онлайн-голосований собственников жилья "Электронный дом". Об этом сообщает "Интерфакс"
"Собрать жителей, тем более собственников домов, порой, практически невозможно. Эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед управлением домами — начиная от работы управляющих компаний и до ремонта, капитального и текущего, благоустройства", — заявил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что в начале года Общественная палата Москвы обратилась к правительству города с предложением создать новую систему электронного голосования
по проблемам управления многоквартирными домами. Проект "Электронный дом", реализованный на площадке электронных голосований "Активный гражданин", позволяет проводить в электронном виде опросы, информирование и общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования.
Мониторинг развития проекта мэр возложил на руководителя департамента информационных технологий столицы Артема Ермолаева. Контроль за пуском проекта будет осуществлять член Общественной палаты Александр Козлов. Между тем пользователи соцсетей опасаются, что отсутствие информирования об онлайн-голосованиях может превратить их в очередной инструмент принятия решений, выгодных прежде всего чиновникам.
"Расскажите всем, что б потом не удивлялись, когда три активушки интернет голосовалок решат судьбу реального дома и вашей собственности", - пишет в Facebook-сообществе
жителей Бутырского района Мария Шевченко. Екатерина Бурова в комментарии к посту отмечает, что согласно Жилищному кодексу решение об использовании электронных опросов должно быть принято на очном собрании жителей, и решения, принятые в дальнейшем в электронной форме, будут легитимными только в этом случае. Кроме того, необходимо следить и за порядком проведения таких собраний, чтобы они не превратились в формальность.