Систему онлайн-голосований собственников жилья запустили в столице

22 января 2018 г. Москвичам готовят сервис для проведения электронных собраний собственников на базе "Активного гражданина"

Идея создать сервис для общения жителей многоквартирных домов и проведения онлайн-собраний принадлежит Общественной палате Москвы. Рабочее название проекта - "Электронный дом". Мэр одобрил идею, однако усомнился, что переход на электронные собрания будет массовым.