Переселенцы продают первую квартиру в доме под реновацию за 11 миллионов рублей

28 февраля 2018 г. В столице появился первый собственник жилья по реновации

Первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова, переезжающая из дома 5 по улице Константина Федина. Право собственности на новое жилье было зарегистрировано в течение 10 дней.