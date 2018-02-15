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Переселенцы продают первую квартиру в доме под реновацию за 11 миллионов рублей
28 февраля 2018 г. | Время публикации 19:16 | Последние изменения 19:45
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
В интернете появилось первое объявление о продаже квартиры в первом доме под реновацию на 5-й Парковой улице, 62Б в Измайлово. Переселенцы из дома на улице Константина Федина, еще не став собственниками новой квартиры, уже выставили ее на продажу за 11 миллионов рублей. Об этом пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на базу недвижимости ЦИАН.

"Переселенцы пока не получили права собственности на квартиру, которую им предложили взамен старой в пятиэтажке. Они находятся в процессе оформления документов", - рассказал изданию риелтор. В материале также пояснялось, что жильцы планируют после продажи квартиры переехать в другой район, но затем статья была изменена, и этот комментарий не сохранился. Однако его успел перепечатать портал "Ради Дома Про".

В 11 миллионов оценивается двухкомнатная квартира с отделкой на 11-м этаже площадью 58 квадратных метров, из них жилая площадь составляет 30 "квадратов". В рекламном объявлении высоко оценивается ремонт и планировка квартиры. По словам риелтора, продавцы пока не готовы снижать цену на жилье, но первые потенциальные покупатели уже нашлись.

Напомним, дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, изначально строился по другой жилищной программе, а затем его переделали под стандарты реновации. Партия "Яблоко" в связи с этим констатировала, что дом фактически "украли" у очередников и жителей ветхих и аварийных домов, которых в Измайлово немало.

Переезд в первую реновационную новостройку начался 26 февраля. А сегодня департамент городского имущества Москвы отчитался об оформлении первых документов о собственности на квартиру. Руководитель ведомства Максим Гаман назвал этот день "знаменательным".

Противники реновации обратили внимание на несколько неясных моментов, связанных с переселением на 5-ю Парковую. В частности, непонятно, как рассчитывалась стоимость квадратных метров для желающих доплатить и расширить свою жилплощадь и входит ли в озвученную цену обещанная властями 10-процентная скидка.

Также активистов насторожила процедура аукциона в случае, если на одну квартиру претендует несколько переселенцев. Этот механизм не прописан в постановлении мэрии о порядке докупки жилплощади. Более того, квартир в доме на 5-й Парковой вдвое больше, чем переселенцев, поэтому возникает вопрос, зачем тогда вообще нужен аукцион. К тому же к переезду с доплатой не предлагаются двухкомнатные квартиры: докупить дополнительные метры можно только в трехкомнатных квартирах. Непонятно и по какому принципу в целом распределяются квартиры.
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