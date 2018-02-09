Власти Москвы устроили демонтаж новогодних фонарей со стороны мемориала Немцова в годовщину его убийства

Столичные власти устроили демонтаж оставшейся новогодней иллюминации на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства Бориса Немцова и именно на той стороне, где находится народный мемориал политика, пишет "Коммерсант"
. Об этом изданию сообщили москвичи, которые хотели почтить память Немцова вечером 27 февраля.
Мост огородили железным забором, плотной стеной стояли грузовики с подъемниками. "Вот сколько столбов есть на мосту, у каждого была машина. Сплошной стеной и только с правой стороны - с той, где мемориал. Подъехать и остановиться даже с аварийками было невозможно", - рассказала газете одна из очевидиц.
По словам журналистки Арины Бородиной, для того, чтобы попасть на мост вечером, пришлось проехать "прилично вниз" к Болотной площади. "Я между грузовых машин перелезла через парапет, где не было железного ограждения. Там все перегорожено какими-то конструкциями, машинами, железными загородками", - описала Бородина. Она отметила, что в других местах иллюминация "почему-то все еще висит и никому не мешает".
Тем не менее поздно вечером во вторник на Большом Москворецком мосту все же удалось провести стихийную акцию памяти Немцова с участием около 200 человек. Полиция не противодействовала, но попросила убрать выложенную большими буквами надпись "Немцов мост". В 23:31 была объявлена минута молчания, затем собравшиеся скандировали "Россия будет свободной" и "Герои не умирают". Позже ночью проход на мост все так же был ограничен.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства ранее сообщили, что демонтаж новогодних конструкций по всей Москве начался в ночь на 27 февраля. Среди конкретных мест, откуда в первую очередь снимают праздничное убранство, Большой Москворецкий мост не фигурировал. В пресс-релизе, содержание которого приводит ТАСС, назывались 150-метровый тоннель на Тверском бульваре, световые цифры на Лубянской и Боровицкой площадях, световые панели на Арбате, Воздвиженке, Петровке, Каретном ряду, Волхонке и Пречистенке. Завершить работы планируется до 8 марта.
На прошлой неделе мэр Москвы согласовал установку памятной доски
Борису Немцову на доме 3 на Малой Ордынке, где жил политик. Знак будет установлен за общественные деньги при условии согласования с жителями дома. Осенью прошлого года табличка в память о Немцове появилась на доме в Климентовском переулке, имеющем общую стену с домом на Малой Ордынке. СМИ писали
, что непосредственно на Малой Ордынке установить памятный знак не удалось из-за несогласия жильцов. Радикалы из движения SERB неоднократно срывали табличку в Климентовском переулке из-за ее "незаконности".
Между тем в Вашингтоне 27 февраля официально появилась площадь Бориса Немцова
- такое название было решено присвоить части Висконсин-авеню напротив российского посольства в США. Городской совет Вашингтона назвал переименование "данью уважения российскому патриоту и защитнику демократии, который поплатился своей жизнью за критику и противостояние режиму Владимира Путина".
Российские политики, напомним, с негодованием восприняли идею назвать в честь Немцова улицу перед российским посольством. Ответным ходом стало предложение депутата Госдумы Михаила Дегтярева поменять почтовый адрес посольства США в Москве на "Североамериканский тупик, дом 1". В городской комиссии по наименованиям это назвали невозможным
.