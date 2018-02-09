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Власти Москвы устроили демонтаж новогодних фонарей со стороны мемориала Немцова в годовщину его убийства
28 февраля 2018 г. | Время публикации 16:04 | Последние изменения 16:43
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти устроили демонтаж оставшейся новогодней иллюминации на Большом Москворецком мосту в годовщину убийства Бориса Немцова и именно на той стороне, где находится народный мемориал политика, пишет "Коммерсант". Об этом изданию сообщили москвичи, которые хотели почтить память Немцова вечером 27 февраля.

Мост огородили железным забором, плотной стеной стояли грузовики с подъемниками. "Вот сколько столбов есть на мосту, у каждого была машина. Сплошной стеной и только с правой стороны - с той, где мемориал. Подъехать и остановиться даже с аварийками было невозможно", - рассказала газете одна из очевидиц.

По словам журналистки Арины Бородиной, для того, чтобы попасть на мост вечером, пришлось проехать "прилично вниз" к Болотной площади. "Я между грузовых машин перелезла через парапет, где не было железного ограждения. Там все перегорожено какими-то конструкциями, машинами, железными загородками", - описала Бородина. Она отметила, что в других местах иллюминация "почему-то все еще висит и никому не мешает".

Тем не менее поздно вечером во вторник на Большом Москворецком мосту все же удалось провести стихийную акцию памяти Немцова с участием около 200 человек. Полиция не противодействовала, но попросила убрать выложенную большими буквами надпись "Немцов мост". В 23:31 была объявлена минута молчания, затем собравшиеся скандировали "Россия будет свободной" и "Герои не умирают". Позже ночью проход на мост все так же был ограничен.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства ранее сообщили, что демонтаж новогодних конструкций по всей Москве начался в ночь на 27 февраля. Среди конкретных мест, откуда в первую очередь снимают праздничное убранство, Большой Москворецкий мост не фигурировал. В пресс-релизе, содержание которого приводит ТАСС, назывались 150-метровый тоннель на Тверском бульваре, световые цифры на Лубянской и Боровицкой площадях, световые панели на Арбате, Воздвиженке, Петровке, Каретном ряду, Волхонке и Пречистенке. Завершить работы планируется до 8 марта.

На прошлой неделе мэр Москвы согласовал установку памятной доски Борису Немцову на доме 3 на Малой Ордынке, где жил политик. Знак будет установлен за общественные деньги при условии согласования с жителями дома. Осенью прошлого года табличка в память о Немцове появилась на доме в Климентовском переулке, имеющем общую стену с домом на Малой Ордынке. СМИ писали, что непосредственно на Малой Ордынке установить памятный знак не удалось из-за несогласия жильцов. Радикалы из движения SERB неоднократно срывали табличку в Климентовском переулке из-за ее "незаконности".

Между тем в Вашингтоне 27 февраля официально появилась площадь Бориса Немцова - такое название было решено присвоить части Висконсин-авеню напротив российского посольства в США. Городской совет Вашингтона назвал переименование "данью уважения российскому патриоту и защитнику демократии, который поплатился своей жизнью за критику и противостояние режиму Владимира Путина".

Российские политики, напомним, с негодованием восприняли идею назвать в честь Немцова улицу перед российским посольством. Ответным ходом стало предложение депутата Госдумы Михаила Дегтярева поменять почтовый адрес посольства США в Москве на "Североамериканский тупик, дом 1". В городской комиссии по наименованиям это назвали невозможным.
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