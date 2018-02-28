Уголовное дело возбуждено после гибели двух сотрудников МЧС при тушении пожара в Москве Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Столичное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как сообщается



Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь родственникам пожарных, погибших накануне при спасении людей из горящей квартиры. Об этом сообщается



"Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС - Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев", - написал Собянин. Размер и характер помощи не уточняется. У одного из погибших, Александра Драевского, остались жена и двенадцатилетняя дочь.



Уголовное дело возбуждено по факту гибели сотрудников МЧС при тушении пожара, произошедшего накануне вечером. По данным ТАСС, пожарные погибли при ликвидации возгорания по адресу бульвар Матроса Железняка, д. 3, кор. 1. Благодаря действиям пожарных были спасены четыре человека, в том числе трое детей.Столичное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как сообщается на сайте ведомства , следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки. Обстоятельства произошедшего выясняются, для установления точной причины гибели сотрудников МЧС назначен ряд судебных экспертиз.Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал помочь родственникам пожарных, погибших накануне при спасении людей из горящей квартиры. Об этом сообщается в Twitter столичного мэра "Вчера, спасая людей на пожаре, героически погибли двое сотрудников МЧС - Михаил Фомин и Александр Драевский. Соболезную их семьям и близким. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Город будет помнить имена своих героев", - написал Собянин. Размер и характер помощи не уточняется. У одного из погибших, Александра Драевского, остались жена и двенадцатилетняя дочь.



Предыдущая статья Новость на Яндекс.карте Развернуть карту

