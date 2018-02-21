Терминал аэроэкспрессов до "Шереметьево" могут вернуть на Савеловский вокзал Рубрики: Общественный транспорт

Фото: Михаил Тихонов



По данным компании, возможность переноса терминала "Аэроэкспресс" с Белорусского на Савеловский вокзал связана со строительством пересадочного узла, в котором пересекутся линии Большой кольцевой линии метро, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра. В компании отметили, что решение будет приниматься с учетом интересов пассажиров, но пока вопрос окончательно не решен.



"Если строительство Московских центральных диаметров или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение "Аэроэкспресса" на Савеловский вокзал", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что термниал находился на Савеловском в 2008 году.



В компании также не исключили появления остановок "Аэроэкспресса" на пересечении с Московским центральным кольцом (МЦК). "В любом случае, мы сохраним привычные для пассажиров интервалы движения поездов. В остальном, мы готовы обсуждать все варианты и выбирать те, которые максимально совпадают с интересами наших пассажиров", - заключили в "Аэроэкспрессе".



До этого заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв заявил в интервью газете



Кроме того, Кацыв отметил, что два пилотных диаметральных маршрута (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) можно интегрировать с другими видами транспорта (метро, МЦК, "Сапсан", "Ласточка"), и для этого не потребуется слишком существенных вложений в инфраструктуру. В итоге пассажиры должны получить возможность сесть на пригородный поезд в Одинцово или в Лобне и доехать до аэропорта ​Шереметьево с одной пересадкой. "В перспективе жители подмосковных городов должны получить возможность не просто добираться до центра столицы, но и пересекать ее на электричке, не используя другие виды транспорта", — сказал Кацыв, уточнив, что это существенно разгрузит город.



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково 11,66 миллиона человек,или 13,2% от общего числа перевезенных в эти аэропорты. Это самая низкая доля компании В ходе развития транспортной системы города терминал компании "Аэроэкспресс" могут перенести с Белорусского на Савеловский вокзал, однако решение на этот счет пока не принято. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании "Аэроэкспресс".По данным компании, возможность переноса терминала "Аэроэкспресс" с Белорусского на Савеловский вокзал связана со строительством пересадочного узла, в котором пересекутся линии Большой кольцевой линии метро, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра. В компании отметили, что решение будет приниматься с учетом интересов пассажиров, но пока вопрос окончательно не решен."Если строительство Московских центральных диаметров или любое другое событие создадут сложности для клиентов компании, безусловно, мы будем искать пути решения этой проблемы. Одним из таких решений может быть возвращение "Аэроэкспресса" на Савеловский вокзал", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что термниал находился на Савеловском в 2008 году.В компании также не исключили появления остановок "Аэроэкспресса" на пересечении с Московским центральным кольцом (МЦК). "В любом случае, мы сохраним привычные для пассажиров интервалы движения поездов. В остальном, мы готовы обсуждать все варианты и выбирать те, которые максимально совпадают с интересами наших пассажиров", - заключили в "Аэроэкспрессе".До этого заместитель гендиректора РЖД Петр Кацыв заявил в интервью газете "Гудок" , что аэроэкспресс будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская. "Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения аэроэкспресса сохранится — он будет ходить раз в 30 минут", — уточнил Кацыв. Сейчас в Шереметьево можно добраться за 35 минут.Кроме того, Кацыв отметил, что два пилотных диаметральных маршрута (Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск) можно интегрировать с другими видами транспорта (метро, МЦК, "Сапсан", "Ласточка"), и для этого не потребуется слишком существенных вложений в инфраструктуру. В итоге пассажиры должны получить возможность сесть на пригородный поезд в Одинцово или в Лобне и доехать до аэропорта ​Шереметьево с одной пересадкой. "В перспективе жители подмосковных городов должны получить возможность не просто добираться до центра столицы, но и пересекать ее на электричке, не используя другие виды транспорта", — сказал Кацыв, уточнив, что это существенно разгрузит город.Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково 11,66 миллиона человек,или 13,2% от общего числа перевезенных в эти аэропорты. Это самая низкая доля компании за последние десять лет . По словам экспертов, "Аэроэкспресс" теряет долю рынка в первую очередь за счет конкуренции с агрегаторами такси, а также каршеринговыми сервисами: пассажирам, едущим в отпуск с семьей, выгоднее добираться на такси. А отсутствие пробок, являющееся преимуществом "Аэроэкспресса", постепенно сходит на нет за счет введения выделенных полос.



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