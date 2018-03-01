Оранжевый уровень опасности погоды продлили на первый день весны из-за морозов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Столицу ожидает переменная облачность. Местами по области небольшой снег. Ночью в Москве 17-19 градусов мороза (в центре минус 13 - минус 15 градусов), по области до минус 26 градусов, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12 градусов, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Местами гололедица. В четверг, 1 марта, в столице будет облачно и снежно, сообщает Гидрометцентр России . Из-за установившихся морозов на 1 марта продлен оранжевый уровень погодной опасности.Столицу ожидает переменная облачность. Местами по области небольшой снег. Ночью в Москве 17-19 градусов мороза (в центре минус 13 - минус 15 градусов), по области до минус 26 градусов, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12 градусов, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Местами гололедица.



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