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Оранжевый уровень опасности погоды продлили на первый день весны из-за морозов
28 февраля 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В четверг, 1 марта, в столице будет облачно и снежно, сообщает Гидрометцентр России . Из-за установившихся морозов на 1 марта продлен оранжевый уровень погодной опасности.

Столицу ожидает переменная облачность. Местами по области небольшой снег. Ночью в Москве 17-19 градусов мороза (в центре минус 13 - минус 15 градусов), по области до минус 26 градусов, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем температура в Москве минус 8 - минус 10, по области минус 7 - минус 12 градусов, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Местами гололедица.
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