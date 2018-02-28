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Схема движения в центре Москвы изменится 1 марта из-за послания Путина Федеральному собранию
28 февраля 2018 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 12:52
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Наземный городской транспорт не будет останавливаться у выставочного зала "Центральный Манеж" днем 1 марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, это связано с оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

В предыдущие годы послание оглашалось в Кремле, в этом году принято решение перенести мероприятие в "Центральный Манеж". 1 марта с 10 до 16 часов наземный городской транспорт не будет останавливаться у "Манежа", по тротуару вдоль здания проход будет закрыт. Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади.

Также сообщается, что в ходе мероприятия возможно образование заторов в центре города. Власти Москвы просят водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

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Среда, 28 февраля 2018 г. // Последняя новость 12:02
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