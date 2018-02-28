

Схема движения в центре Москвы изменится 1 марта из-за послания Путина Федеральному собранию Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru Наземный городской транспорт не будет останавливаться у выставочного зала "Центральный Манеж" днем 1 марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, это связано с оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.



В предыдущие годы послание оглашалось в Кремле, в этом году принято решение перенести мероприятие в "Центральный Манеж". 1 марта с 10 до 16 часов наземный городской транспорт не будет останавливаться у "Манежа", по тротуару вдоль здания проход будет закрыт. Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади.



Также сообщается, что в ходе мероприятия возможно образование заторов в центре города. Власти Москвы просят водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.







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