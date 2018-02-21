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Противники фан-зоны возле МГУ передали петицию президенту Путину
28 февраля 2018 г. | Время публикации 13:40 | Последние изменения 14:19
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В администрацию президента РФ переданы 4686 подписей студентов и сотрудников МГУ против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу у главного здания МГУ и за перенос фан-зоны в другое место. Как сообщается в Facebook-сообществе инициативной группы, помимо студентов, письмо подписали 270 профессоров, доцентов и научных сотрудников, а также более 300 аспирантов. Копия обращения передана в Мэрию Москвы.

"Мы обращаемся к Владимиру Путину как к председателю Попечительского совета МГУ и главе Наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018" с просьбой освободить МГУ от роли декорации для коммерческого мероприятия – "Фестиваля болельщиков ФИФА" – и содействовать переносу фан-зоны ЧМ-2018 с Воробьевых гор, тем самым, дав студентам и сотрудникам возможность сосредоточиться на продолжении обучения и научных исследований", - говорится в посте.

Чем обернется это противостояние, пока неизвестно. "На прошлой неделе физфаку обьявили, что "дураки своего добились", сессия состоится с 13 июня до 3 июля, а "вам и тем дуракам будет хуже, фан зону никто переносить не собирается, за что боролись на то и напоролись". Привожу дословно", - сообщает в комментариях к посту пользователь Irene Adler.

Напомним, на прошлой неделе активисты пытались встретиться с ректором МГУ, передать ему три тысячи подписей против фан-зоны и призвать его к тому, чтобы он лично попросил власти перенести площадку футбольного фестиваля подальше от стен университета. В главном здании вуза перед приходом студентов отключили лифты, а на девятом этаже, где находится ректорат, выставили охрану. Активисты несколько часов прождали Садовничего, но он к ним так и не вышел.

За это время студенты собрали новые голоса против фан-зоны и сдали в канцелярию петицию с 4224 подписями. В результате ректорат пообещал устроить переговоры с делегатами от инициативной группы 1 марта. Кроме того, активистам удалось обратиться по вопросу фан-зоны к футболисту Алексею Смертину, который является послом ФИФА в России, во время его визита в университет. Протестующим пытались помешать, однако Смертина вопрос о фан-зоне заинтересовал.
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