Противники фан-зоны возле МГУ передали петицию президенту Путину

26 февраля 2018 г. Студенты МГУ озвучили послу ФИФА свое недовольство футбольной фан-зоной

Активистам удалось обратиться к футболисту Алексею Смертину, который является послом ФИФА в России, во время его визита в университет. Протестующим пытались помешать. Пришлось выступать с мест без микрофона. Смертина вопрос о фан-зоне заинтересовал.