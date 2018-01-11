В столице появился первый собственник жилья по реновации

Первая жительница Москвы получила документы о собственности на квартиру в рамках программы реновации жилфонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента городского имущества и Максима Гамана.
"Сегодня знаменательный день - получение первого документа на право собственности, и я рад поздравить семью с этим событием", - сказал Гаман. Первым жителем, получившим документ, подтверждающий право собственности, стала москвичка Юлия Белова, переезжающая из дома 5 по улице Константина Федина в жилье по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.
По словам чиновника, 16 февраля Белова заключила с департаментом городского имущества договор мены и получила ключи от новой квартиры. Уже 26 февраля право собственности на новое жилье было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Руководитель департамента лично поздравил москвичку с получением квартиры в рамках реновации и вручил документ, подтверждающий право собственности на жилье.
Ранее сообщалось, что согласие на переезд дали 134 семьи из пятиэтажек на улице Константина Федина, или 85% проживающих там. 153 семьи из 158 осмотрели квартиры. Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры.
При этом в 20 квартирах нового дома были обнаружены недоделки
, а противники программы заявляют о ее непрозрачности
: в доме насчитывается 357 квартир, однако квартиры получат лишь 158 семей, еще 60 квартир будут выставлены на продажу. По мнению активистов, проведение аукциона в таких случаях бессмысленно.
Многих также настораживает серьезная спешка при переселении: жителей вынуждают освободить старую квартиру в течение пяти дней, не выдавая ни плана БТИ, ни экспликации, ни других необходимых документов. Жилая же площадь новых квартир оказывается меньше прежней
.