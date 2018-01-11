В столице появился первый собственник жилья по реновации

22 февраля 2018 г. Переселенцы пожаловались на состояние 20 квартир в пилотном доме реновации

При осмотре 20 квартир в доме реновации переселенцы жаловались на неработающие плиты, отсутствие розеток и неотрегулированные двери на балкон. Большинство замечаний уже устранены, согласие на переезд дали 134 семьи из 158.