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НАК спустя полгода рассказал о планах задержанных летом в Москве террористов: хотели убить детей 1 сентября
28 февраля 2018 г. | Время публикации 14:12 | Последние изменения 17:48
Рубрики: Криминал  
 
© РИА Новости / ФСБ РФ
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) раскрыли подробности предотвращенного в Москве теракта на 1 сентября. Атаку планировал устроить один из задержанных в августе прошлого года уроженцев Центральной Азии.

Иностранец по имени Сархат приехал в Москву на заработки, жил на стройке в вагончике и был недоволен работой, рассказал на пресс-конференции официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. Как передает "Интерфакс", мужчина подвергся вербовке через интернет. "Ему было предложено совершить теракт в школе, убить детей после линейки 1 сентября", - цитирует агентство Пржездомского.

РИА "Новости" передает информацию и слова представителя НАК в несколько ином ключе. По данным агентства, сначала мигрант хотел убить прораба, но потом решил совершить резонансный теракт - "убить детей после линейки 1 сентября". Пржездомский подчеркнул, что речь идет не об идеологических мотивах, а о "цинизме, о морали и предельной человеческой глупости".

Напомним, 14 августа прошлого года ФСБ сообщила о задержании террористической группы из трех выходцев Центральной Азии и одного россиянина. По данным спецслужб, они готовили теракты в День знаний в местах массового скопления людей с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности.

Сообщалось, что один из задержанных был куратором подготовки теракта и эмиссаром террористической организации "Исламское государство"*. Еще один был специалистом по изготовлению взрывных устройств, остальные двое - террористами-смертниками. Одновременно в Подмосковье была обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

В НАК также рассказали о предотвращении терактов, готовившихся в Москве во время Кубка конфедераций по футболу. По словам первого замруководителя аппарата НАК Игоря Кулягина, их планировали совершить некие братья Гакаевы и их сообщники, задержанные в июне 2017 года. Летом прошлого года также сообщалось о задержании другой группы из четырех человек, собиравшихся устроить теракты в преддверии Кубка конфедераций.

По данным НАК, в 2017 году в России было предотвращено 25 терактов. Спецслужбы закрыли въезд в страну более 17,5 тысячи иностранцев, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности. По словам Кулягина, для проникновения в РФ и создания законспирированной сети террористический ячеек по-прежнему используются каналы трудовой миграции.

Пржездомский со своей стороны отметил, что глобальный характер приобретает вербовка террористов через интернет. Вовлечение происходит в основном с использованием новейших технологий в социальных сетях. После безобидного бытового общения начинается обучение вопросам религии, а затем "молодые люди проходят в закрытые группы в мессенджерах с высоким уровнем криптозащиты, где происходит вербовка", описал схему представитель НАК.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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