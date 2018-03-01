СК начал проверку после смерти в магазине пенсионера, заподозренного в краже товара Рубрики: Происшествия

Reuters



По просьбе охранника мужчина проследовал в подсобное помещение для просмотра записи с камер видеонаблюдения, однако там почувствовал себя плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.



По факту смерти пенсионера проводится проверка, в рамках которой следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям сотрудников магазина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. СМИ сообщают, что в магазине множество камер наблюдения, но руководство магазина отказывается предоставить видеозапись из зала, где якобы произошла кража. Сын пенсионера уверен, что в смерти отца виноваты работники магазина, устроившие досмотр.



Следственный комитет по Москве устанавливает обстоятельства смерти пенсионера, обвиненного в краже в хозяйственном магазине. Как сообщается на сайте ведомства , 75-летний посетитель хозяйственного магазина не оплатил один из товаров и вышел из магазина.По просьбе охранника мужчина проследовал в подсобное помещение для просмотра записи с камер видеонаблюдения, однако там почувствовал себя плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.По факту смерти пенсионера проводится проверка, в рамках которой следователи тщательным образом проверят все обстоятельства произошедшего, а также дадут соответствующую правовую оценку действиям сотрудников магазина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. СМИ сообщают, что в магазине множество камер наблюдения, но руководство магазина отказывается предоставить видеозапись из зала, где якобы произошла кража. Сын пенсионера уверен, что в смерти отца виноваты работники магазина, устроившие досмотр.



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