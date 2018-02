Майская акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве две недели Рубрики: Развлечения

По его словам, в течение двух недель во многих кафе, ресторанах, музеях и других заведения посетителям на велосипедах будут предоставляться скидки и бонусы. Компании будут проводить различные мероприятия для своих сотрудников: конкурсы, кинопоказы и даже маленькие велопарады. В крупных бизнес-комплексах будут работать бесплатные веломастерские.



"За последние четыре года акция сильно выросла, если изначально это была полностью "низовая" инициатива, сейчас ее поддерживают все больше крупных компаний и представителей администраций городов и регионов. Уже сейчас несколько мэров и вице-губернаторов публично заявили о своем намерении участвовать в акции в мае", - добавил Кумов.



Кроме того, 20 мая в столице пройдет



На сайте Let's bike it! в списке запланированных мероприятий также значится еще одна акция "На работу на велосипеде", которая пройдет 21 сентября, и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.



