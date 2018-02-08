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Майская акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве две недели
28 февраля 2018 г. | Время публикации 10:26 | Последние изменения 12:42
Рубрики: Развлечения  
 
Moscow-Live.ru
Акция "На работу на велосипеде" пройдет в российской столице с 14-го по 27 мая. Об этом сообщил агентству "Москва" куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.

По его словам, в течение двух недель во многих кафе, ресторанах, музеях и других заведения посетителям на велосипедах будут предоставляться скидки и бонусы. Компании будут проводить различные мероприятия для своих сотрудников: конкурсы, кинопоказы и даже маленькие велопарады. В крупных бизнес-комплексах будут работать бесплатные веломастерские.

"За последние четыре года акция сильно выросла, если изначально это была полностью "низовая" инициатива, сейчас ее поддерживают все больше крупных компаний и представителей администраций городов и регионов. Уже сейчас несколько мэров и вице-губернаторов публично заявили о своем намерении участвовать в акции в мае", - добавил Кумов.

Кроме того, 20 мая в столице пройдет ежегодный велопарад в формате любительской гонки по Садовому кольцу. Велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.

На сайте Let's bike it! в списке запланированных мероприятий также значится еще одна акция "На работу на велосипеде", которая пройдет 21 сентября, и ночной велопарад в День московского транспорта 14 июля. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.
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