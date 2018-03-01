Молодых избирателей решили привлечь на выборы бесплатными билетами на концерт подопечных Тимати

Молодые избиратели, впервые участвующие в голосовании на выборах президента, получат билеты на концерты популярных исполнителей в спорткомплексе "Олимпийский". Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Под впервые голосующими мы решили определить не тех, кто первый раз придет на выборы, а тех, кому впервые придется избирать президента РФ", - цитирует его ТАСС.
Поощрять билетами на концерт будут не только жителей столицы, но и приезжих, голосующих на избирательных участках в Москве. Они "получат специальные флаеры, зарегистрируются, выберут из трех дат ту, что их устраивает, и пойдут на концерт", рассказал Горбунов. Артисты будут выступать с 22-го по 24 марта.
Деньги на концерт выделяются из бюджета Мосгоризбиркома. "Мы оплачиваем все, что связано с обслуживанием, начиная с гардероба, охраны, музыки, света, отопления, а музыканты приглашают всех своих поклонников прийти на их концерты", - пояснил Горбунов (цитата по РИА "Новости"
). Избирком оплатит и аренду "Олимпийского".
"Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг", - сказал Горбунов, слова которого приводит "Интерфакс"
. Кто именно выступит в "Олимпийском", пока точно не ясно. Предполагается, что это будут группа Serebro, участник шоу "Голос" Олег Майами и артисты, сотрудничающие с лейблом Тимати Black Star.
Горбунов не назвал, во сколько обойдется организация выступлений. "Контракт пока не подписан, точная сумма пока неизвестна, ведутся переговоры", - сказал он. Глава Мосгоризбиркома добавил, что "Олимпийский" рассчитан на 30 тысяч человек, следовательно, должно быть роздано 90 тысяч флаеров. "С учетом того, что кто-то не сможет пойти, я думаю, что мы должны раздать как минимум 150-180 тысяч", - подсчитал Горбунов.
Он отметил, что молодых избирателей не впервые поощряют билетами на концерты в Москве. В 2016 году, когда проходили выборы в Госдуму, им раздавали приглашения на концерт популярных исполнителей, который проводился в тот же вечер на Поклонной горе. Однако тогда "была неудачная погода", сказал глава Мосгоризбиркома.
Кроме того, "ребята высказывали пожелание, что эти мероприятия нельзя организовывать в день выборов, что это нужно делать после выборов, потому что у многих планы другие", передает агентство "Москва"
. В целом, по словам Горбунова, нынешние президентские выборы пройдут "в непростой политической обстановке". "Москвичи должны показать пример всей стране по участию в выборах", - заключил председатель столичной избирательной комиссии.