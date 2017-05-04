Жители Останкинской улицы проведут сход против нового колеса обозрения, которое построят в 20 метрах от окон их квартир Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Жителей улицы Останкинская при выходе из подъездов встречает вот такая веселая информация. Громадина в 140 метров будет вертеться на расстоянии 20 метров от их окон. Старое колесо на территории ВДНХ никому не мешало. Его снесли, а теперь копят бюджетные миллиарды на новое под окнами", - отметил на своей странице в







По его словам, местные жители в ужасе. Сегодня утром он вместе с ними проинспектировал место будущего колеса. В ходе мероприятия было решено провести сход против предстоящего "безумия" 3 марта.



Как ранее рассказывали в компании "Колесо-ВДНХ" (инвестор проекта, входит в группу компаний "Регионы"), участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего". Это будет самое высокое колесо обозрения в Европе, его высота составит 140 метров.



Ожидается, что новое колесо обозрения откроется уже в этом году. Инвесторы проекта ожидают, что оно ежегодно будет принимать более 1,5 миллиона посетителей. В проекте также предусмотрены магазины, кинотеатр, сеть тематических ресторанов и музей восковых фигур.



Напомним, инициативные группы жителей Жители Останкинской улицы на северо-востоке Москвы в начале марта выйдут на сход против строительства нового колеса обозрения на ВДНХ. Дело в том, что для возведения аттракциона была выбрана новая площадка, которая располагается в паре десятков метров от жилых домов. Перспективы получить прямо под окнами крупнейшее в Европе колесо обозрения пришлись горожанам не по душе."Жителей улицы Останкинская при выходе из подъездов встречает вот такая веселая информация. Громадина в 140 метров будет вертеться на расстоянии 20 метров от их окон. Старое колесо на территории ВДНХ никому не мешало. Его снесли, а теперь копят бюджетные миллиарды на новое под окнами", - отметил на своей странице в Facebook лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин.По его словам, местные жители в ужасе. Сегодня утром он вместе с ними проинспектировал место будущего колеса. В ходе мероприятия было решено провести сход против предстоящего "безумия" 3 марта.Как ранее рассказывали в компании "Колесо-ВДНХ" (инвестор проекта, входит в группу компаний "Регионы"), участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего". Это будет самое высокое колесо обозрения в Европе, его высота составит 140 метров.Ожидается, что новое колесо обозрения откроется уже в этом году. Инвесторы проекта ожидают, что оно ежегодно будет принимать более 1,5 миллиона посетителей. В проекте также предусмотрены магазины, кинотеатр, сеть тематических ресторанов и музей восковых фигур.Напомним, инициативные группы жителей обратили внимание на проблему еще прошлой весной. Активисты требовали проверить законность строительства колеса обозрения на столь близком расстоянии от жилых домов, а также изучить ситуацию с увеличением транспортной нагрузки на район. Сложности с этим возникли еще с тех пор, как в районе была проведена незаконная точечная застройка, а организация платной стоянки возле "Парка будущего" приведет к тому, что машины будут ставить во дворах домов.



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