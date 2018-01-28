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На Тверской в ожидании акции Навального собрались силовики в касках и со щитами
28 января 2018 г. | Время публикации 11:41 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На Тверскую улицу, где сегодня в 14:00 должна стартовать несогласованная с властями "Забастовка избирателей", утром приехала колонна Росгвардии - 10 больших пассажирских автобусов, внутри которых находятся силовики в касках и со щитами. Об этом сообщают корреспонденты радиостанции "Эхо Москвы", которые находятся на месте событий. Ранее столичная мэрия угрожала Навальному прокуратурой. Чиновники подчеркивали, что в случае проведения несогласованного митинга организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

По словам журналистов, на Тверской улице также замечены специально подготовленные штабели из стальных конструкций, с помощью которых полиция, вероятно, будет ограничивать проход.

Кроме того, как отметил один из сотрудников "Эха", около 50 полицейских находятся на Манежной площади, ожидая приказа. А по Моховой улице в сторону Кремля после 9 утра проехала колонна из нескольких автозаков в сопровождении машины кинологической службы.



Журналист Алена Вершинина на своей странице в Twitter пишет, что на Малой Дмитровке, которая тянется параллельно Тверской, не менее восьми автобусов с полицией и "очередь из ментов в биотуалеты". Там же припаркованы несколько автозаков.





Ранее в московский офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "Забастовки избирателей", пришла полиция. Правоохранители выломали дверь, заявив, что собираются искать бомбу, и силой вывели сотрудников ФБК из студии.



Сам Навальный у себя в Twitter пишет, что он пока на свободе и планирует прийти в 14:00 на Тверскую улицу. "И вас к этому призываю", - добавил оппозиционер.

Напомним, ранее политик призвал своих сторонников выйти на "Забастовку избирателей" вопреки "запугиваниям" со стороны властей. Он заявил, что митинги "в 99 процентах случаев самый безопасный, самый эффективный и самый простой способ политической борьбы", а также отметил, что "никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны". Впрочем, в июне прошлого года на протестной акции Навального задержали почти тысячу человек, причем бойцы ОМОНа избивали людей дубинками и тащили участников митинга в автозаки по земле.
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