На Тверской в ожидании акции Навального собрались силовики в касках и со щитами

На Тверскую улицу, где сегодня в 14:00 должна стартовать несогласованная с властями "Забастовка избирателей"
, утром приехала колонна Росгвардии - 10 больших пассажирских автобусов, внутри которых находятся силовики в касках и со щитами. Об этом сообщают корреспонденты радиостанции "Эхо Москвы"
, которые находятся на месте событий. Ранее столичная мэрия угрожала
Навальному прокуратурой. Чиновники подчеркивали, что в случае проведения несогласованного митинга организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.
По словам журналистов, на Тверской улице также замечены специально подготовленные штабели из стальных конструкций, с помощью которых полиция, вероятно, будет ограничивать проход.
Кроме того, как отметил один из сотрудников "Эха", около 50 полицейских находятся на Манежной площади, ожидая приказа. А по Моховой улице в сторону Кремля после 9 утра проехала колонна из нескольких автозаков в сопровождении машины кинологической службы.
Журналист Алена Вершинина на своей странице в Twitter
пишет, что на Малой Дмитровке, которая тянется параллельно Тверской, не менее восьми автобусов с полицией и "очередь из ментов в биотуалеты". Там же припаркованы несколько автозаков.
Ранее в московский офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, откуда его сторонники ведут прямую трансляцию о митингах в день "Забастовки избирателей", пришла полиция. Правоохранители выломали дверь
, заявив, что собираются искать бомбу, и силой вывели сотрудников ФБК из студии.
Сам Навальный у себя в Twitter
пишет, что он пока на свободе и планирует прийти в 14:00 на Тверскую улицу. "И вас к этому призываю", - добавил оппозиционер.
Напомним, ранее политик призвал своих сторонников выйти на "Забастовку избирателей" вопреки "запугиваниям" со стороны властей. Он заявил, что митинги "в 99 процентах случаев самый безопасный, самый эффективный и самый простой способ политической борьбы", а также отметил, что "никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны". Впрочем, в июне прошлого года на протестной акции Навального задержали почти тысячу человек, причем бойцы ОМОНа избивали
людей дубинками и тащили участников митинга в автозаки по земле.