На Тверской в ожидании акции Навального собрались силовики в касках и со щитами

На Тверской бульвар в район Пушки в 8 подошла колонна росгвардии, в т.ч. 10 пассажирских автобусов-гармошек, все окна которых закрыты брезентом, внутри - солдаты в касках и со щитами. pic.twitter.com/mHaCJG1NRK— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 28 января 2018 г.