В МВД объяснили, за что задержали Навального Рубрики: Общество

Reuters



В ведомстве также заявили, что в "Забастовке избирателей" на Тверской улице и на прилегающих территориях находятся около тысячи человек. Впрочем, по кадрам с места событий видно, что демонстрантов в центре Москвы -



Отметим, что в прошлом году, когда Навального задержали за проведение протестных "народных гуляний", на него составили протоколы по той же статье 20.2, а также по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В результате оппозиционера приговорили



На Тверской же тогда задержали около тысячи человек, причем людей винтили крайне жестко. Бойцы ОМОНа избивали участников акции дубинками, захватывали силовыми приемами и тащили по земле в автозаки. Все это было запечатлено на видео, однако в Росгвардии никаких нарушений в действиях своих сотрудников не увидели.



Ранее на этой неделе Алексей Навальный лично



Он также добавил: "Вероятность того, что мои задержания не были политически мотивированными, так же низка, как то, что мы встретим динозавра в здании суда. Или как вероятность поражения президента Путина на предстоящих выборах. Этот вариант даже менее вероятен, чем сценарий с динозавром". Задержанный в воскресенье днем на Тверской улице оппозиционер Алексей Навальный был доставлен в территориальный отдел полиции для составления протокола по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении установленного порядка организации массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.В ведомстве также заявили, что в "Забастовке избирателей" на Тверской улице и на прилегающих территориях находятся около тысячи человек. Впрочем, по кадрам с места событий видно, что демонстрантов в центре Москвы - несколько тысяч Отметим, что в прошлом году, когда Навального задержали за проведение протестных "народных гуляний", на него составили протоколы по той же статье 20.2, а также по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В результате оппозиционера приговорили к 30 суткам административного ареста. Позднее срок заключения снизили до 25 суток.На Тверской же тогда задержали около тысячи человек, причем людей винтили крайне жестко. Бойцы ОМОНа избивали участников акции дубинками, захватывали силовыми приемами и тащили по земле в автозаки. Все это было запечатлено на видео, однако в Росгвардии никаких нарушений в действиях своих сотрудников не увидели.Ранее на этой неделе Алексей Навальный лично выступил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он попросил судей признать политический характер своих задержаний на территории РФ. "За последние несколько лет меня лишали свободы не менее семи раз. В прошлом году, в самый разгар моей президентской кампании, я провел два месяца в тюремной камере. Каждый раз, когда я анонсирую протестные акции, власти их запрещают, а затем задерживают меня и моих соратников за то, что мы пользуемся нашим правом на проведение собраний", - сказал Навальный на слушаниях.Он также добавил: "Вероятность того, что мои задержания не были политически мотивированными, так же низка, как то, что мы встретим динозавра в здании суда. Или как вероятность поражения президента Путина на предстоящих выборах. Этот вариант даже менее вероятен, чем сценарий с динозавром".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 января 2018 г. Московская "Забастовка избирателей". Хроника

С самого утра на Тверской улице находятся силовики Росгвардии и сотрудники полиции. В МВД обещали подавлять несанкционированные акции "абсолютно жестко". Навального задержали силовики в касках и с дубинками, досталось и его сторонникам.

