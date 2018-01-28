Полицейский застрелил подозреваемого в квартирной краже во время задержания Рубрики: Происшествия

Фото NEWSru.com Сотрудник правоохранительных органов застрелил одного из подозреваемых в совершении квартирной кражи, который оказал сопротивление при задержании и напал на полицейского с предметом, похожим на нож, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Как сообщили в ведомстве, сотрудники уголовного розыска по Восточному административному округу совместно с сотрудниками ГИБДД на 4-й улице Марьиной рощи задержали группу из пяти человек, которые, как предполагается, были причастны ко взлому квартиры.



При задержании один из них попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД бросился за ним в погоню, в ходе которой мужчина набросился на полицейского. Правоохранитель в ответ произвел выстрел из табельного оружия и ранил нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте.



В управлении полиции отметили, что в настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.



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