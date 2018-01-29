В столичных аэропортах отменены или задержаны более 30 рейсов Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



С наибольшими сложностями столкнулся аэропорт Домодедово, где 10 рейсов задержаны, еще девять отменены. Во "Внуково" задерживаются восемь рейсов, еще шесть самолетов не смогли вовремя вылететь из "Шереметьево".



Отметим, что сейчас в столице около 5 градусов мороза, обильных осадков не наблюдается. Ветер практически отсутствует: по данным В аэропортах Москвы по состоянию на 17:00 по местному времени отменены или задержаны более трех десятков рейсов. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания" . Причины проблем с вылетами не уточняются, погода в столице - вполне обычная для этого времени года.С наибольшими сложностями столкнулся аэропорт Домодедово, где 10 рейсов задержаны, еще девять отменены. Во "Внуково" задерживаются восемь рейсов, еще шесть самолетов не смогли вовремя вылететь из "Шереметьево".Отметим, что сейчас в столице около 5 градусов мороза, обильных осадков не наблюдается. Ветер практически отсутствует: по данным Gismeteo , его сила не превышает 1 метра в секунду.



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