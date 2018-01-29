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В столичных аэропортах отменены или задержаны более 30 рейсов
28 января 2018 г. | Время публикации 17:00 | Последние изменения 19:13
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В аэропортах Москвы по состоянию на 17:00 по местному времени отменены или задержаны более трех десятков рейсов. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания". Причины проблем с вылетами не уточняются, погода в столице - вполне обычная для этого времени года.

С наибольшими сложностями столкнулся аэропорт Домодедово, где 10 рейсов задержаны, еще девять отменены. Во "Внуково" задерживаются восемь рейсов, еще шесть самолетов не смогли вовремя вылететь из "Шереметьево".

Отметим, что сейчас в столице около 5 градусов мороза, обильных осадков не наблюдается. Ветер практически отсутствует: по данным Gismeteo, его сила не превышает 1 метра в секунду.
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Понедельник, 29 января 2018 г. // Последняя новость 28 января 2018 г. 17:00
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