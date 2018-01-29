В столичных аэропортах отменены или задержаны более 30 рейсов

В аэропортах Москвы по состоянию на 17:00 по местному времени отменены или задержаны более трех десятков рейсов. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания"
. Причины проблем с вылетами не уточняются, погода в столице - вполне обычная для этого времени года.
С наибольшими сложностями столкнулся аэропорт Домодедово, где 10 рейсов задержаны, еще девять отменены. Во "Внуково" задерживаются восемь рейсов, еще шесть самолетов не смогли вовремя вылететь из "Шереметьево".
Отметим, что сейчас в столице около 5 градусов мороза, обильных осадков не наблюдается. Ветер практически отсутствует: по данным Gismeteo
, его сила не превышает 1 метра в секунду.