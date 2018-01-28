Московская "Забастовка избирателей". Хроника

Алексей Навальный из автозака. Ему там зачитывают очередную липовую бумажку с обвинениями. Наверное, он виноват в том, что хочет выбора на выборах, а не Путина ещё на 6 лет. Если и вы тоже, присоединяйтесь к забастовке избирателей! #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/Z8whY6b98z— Навальный LIVE (@navalnylive) 28 января 2018 г.