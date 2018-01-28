Московская "Забастовка избирателей". Хроника

На Тверской улице в центре Москвы в 14:00 началась организованная оппозиционером Алексеем Навальным "Забастовка избирателей". Мероприятию, которое не было согласовано с городскими властями, предшествовали задержания нескольких сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Полиция также заблокировала целый бизнес-центр "Омега-плаза", где располагается офис ФБК. Прямой эфир с места событий вело на своем канале в YouTube радио "Свобода".
По оценкам очевидцев, на Тверской и прилегающих территориях находилось несколько тысяч человек. Многие участники акции держали в руках российские флаги, одна из активисток вышла на Пушкинскую площадь с плакатом "Нам нужны выборы, а не цирк-назначение российского Мугабе". Силовики в происходящее вмешиваться так и не стали. При этом, по данным МВД, в акции приняли участие не более тысячи человек. В ведомстве, впрочем, подобную статистику традиционно занижают.
17:48
Итоги всероссийской "Забастовки избирателей" также подвели в МВД. Спокойно митинг прошел и в Санкт-Петербурге, однако в более отдаленных регионах страны задержаний было много: в отделения полиции в общей сложности попали около 200 россиян.
17:25
В Twitter "Навальный Live" сделали объявление о том, что все жители Москвы могут расходиться по домам. Судя по всему, в этот раз количество задержанных на Тверской ограничится одним человеком.
16:33
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел объяснить участникам акции, почему с выборами в этом году все нормально.
16:21
Полиция не пускает людей к Манежной площади. Красная площадь также закрыта. К протестующим подъехала колонна автозаков.
16:03
Число участников акции около памятника Пушкина постепенно уменьшается. Основная часть демонстрантов двинулась в сторону Манежной площади. По предварительным данным, в Москве, кроме Навального и его коллег по ФБК, пока никого не задержали.
15:36
Между тем "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД передает, что полиция оценивает численность участников акции в тысячу человек. В МВД сообщили, что Навальному вменяют статью 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
15:22
За происходящим на Тверской можно понаблюдать с высоты с помощью веб-камеры, показывающей Пушкинскую площадь в реальном времени.
15:17 "Навальный Live" передает, что оппозиционера доставили в ОВД Якиманка. Также опубликованы кадры с Навальным в автозаке.
14:43
Алексей Навальный прошелся по Тверской, крича "Жулики и воры!". Спустя несколько минут силовики в шлемах и с дубинками взяли его под руки и затолкали в автозак. Сторонники оппозиционера пытались отбить его у правоохранителей.
14:18 "Медиазона" передает, что полицейские начали выдвигаться к памятнику Пушкину. Собравшиеся тем временем скандируют "Россия без Путина" и "Четвертый срок - тюремный".
14:16
"Медуза" отмечает, что к Триумфальной людей все прибывает - их там уже несколько тысяч. Полиция пытается расчистить вход у метро "Маяковская". Участники митинга отмечают, что не идеализируют Навального, некоторые даже не являются его сторонниками, но все сходятся в одном: выборы с нынешними кандидатами в президенты - это не выборы.
14:09
Навальный на Тверской пока не появился. Судя по кадрам с "Забастовки", в акции принимают участие люди всех возрастов. Большинство, впрочем, молодежь.
13:51
За десять минут до начала забастовки обстановка на Тверской относительно спокойная. Полиция просит разойтись, поскольку акция не согласована.
13:50
Напомним, Навальный планировал лично принять участие в забастовке. Тем временем на Тверской появился человек в костюме Сталина - это журналист Павел Лобков.
13:47
"Стабильность!" Кандидат в президенты Путин к выборам 20!8 готов. В центре Москвы стоят десятки автозаков и автобусов с полицией и росгвардией... pic.twitter.com/a0ejYx3JdW— Press Focus (@Press_Focusnik) 28 января 2018 г.
13:45
За полчаса до начала "Забастовки" возле памятника Александру Пушкину на Тверской находилось несколько десятков человек. "Они стоят и ничего не делают, без плакатов и лозунгов. У одной женщины в руках флаг России. Полиция и Росгвардия пока тоже ничего не делают", - пишет "Медуза" со ссылкой на собственного корреспондента.
Отметим, что в воскресенье с самого утра на Тверской начали собираться силовики. Как рассказывали очевидцы, примерно в 8 утра к месту проведения "Забастовки избирателей" прибыли около десятка пассажирских автобусов, внутри которых находились спецотряды полиции с касками и щитами. На улице Малая Дмитровка, которая тянется параллельно Тверской, стояли автозаки.
В преддверии акции Росгвардия объявила, что в случае проведения несанкционированных акций будет действовать жестко. "Мы люди военные и всегда ожидаем чего-то и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства", - утверждал замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.
В МВД также обещали "абсолютно жестко" подходить к пресечению нарушений правил проведения шествий, митингов и демонстраций. Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Городовой также отмечал, что именно Москва всегда являлась центром притяжения для "квазиполитиков", которые на этой площадке "раскручивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание".
Сам Навальный призывал сторонников выйти на Тверскую вопреки "запугиваниям". По его словам, митинги "в 99 процентах случаев самый безопасный, самый эффективный и самый простой способ политической борьбы" и "никакие массовые репрессии против участников мероприятий невозможны". Впрочем, летом прошлого года организованная им несанкционированная акция на Тверской обернулась задержанием почти тысячи человек, многих из которых бойцы ОМОНа избили дубинками.
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