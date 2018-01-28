Навальный прошелся по Тверской, скандируя "Жулики и воры". Его тут же задержали (ВИДЕО)

Оппозиционный политик Алексей Навальный принял участие в "Забастовке избирателей", которая проходила на Тверской улице в центре Москвы (ХРОНИКА
), но был задержан полицией спустя несколько минут. В несогласованной с властями акции, по оценкам очевидцев, приняли участие несколько тысяч человек. Силовики дежурили неподалеку, но в происходящее не вмешивались. В итоге Навальный так и остался единственным задержанным участником митинга.
Как передает корреспондент портала "Медуза"
, Навальный прошелся по Тверской, крича "Жулики и воры!". Он также заранее предупредил своих коллег, чтобы те его не отбивали, когда придет полиция, отметил журналист.
Спустя несколько минут возле оппозиционера появились сотрудники полиции, которые взяли его под руки и затолкали в автобус. МБХ
сообщает, что участники митинга пытались отбить Навального у полиции, однако автобус уехал моментально, пока его не успели окружить сторонники оппозиционера. На фотографиях, сделанных корреспондентом МБХ, видно, что силовики задерживали Навального предельно жестко. Досталось и его сторонникам.
В социальных сетях между тем появилось видео момента задержания.
Навальный уже после того, как оказался в автозаке, твитнул
: "Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня".
Отметим, что в воскресенье с самого утра на Тверской начали собираться спецотряды полиции
с касками и щитами. На улице Малая Дмитровка, которая тянется параллельно Тверской, стояли автозаки.
В преддверии акции Росгвардия объявила, что в случае проведения несанкционированных акций будет действовать жестко
. "Мы люди военные и всегда ожидаем чего-то и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства", - утверждал замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.
Жестко подходить к пресечению митингов обещали и в МВД. Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Городовой говорил
, что именно Москва является центром притяжения для "квазиполитиков", которые на этой площадке "раскручивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание".