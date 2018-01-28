Навальный прошелся по Тверской, скандируя "Жулики и воры". Его тут же задержали (ВИДЕО)

28 января 2018 г. Московская "Забастовка избирателей". Хроника

С самого утра на Тверской улице находятся силовики Росгвардии и сотрудники полиции. В МВД обещали подавлять несанкционированные акции "абсолютно жестко". Навального задержали силовики в касках и с дубинками, досталось и его сторонникам.