Следственный комитет проверит информацию о новой банде "черных риелторов", работающих в столице

13 ноября 2015 г. Квартирное рейдерство в Москве продолжает процветать из-за "дырявых" законов

Случаи, когда в дома к москвичам на законных основаниях вселяются незнакомцы, происходят в столице все чаще. При этом новые соседи устраивают собственникам "мелкий бытовой ад", вынуждая продать оставшуюся долю за бесценок.