Следственный комитет проверит информацию о новой банде "черных риелторов", работающих в столице

Следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о мошеннических действиях с недвижимостью. Как сообщается на сайте ведомства
, в эфир одного из центральных телеканалов вышел сюжет о группе лиц, выкупающих доли московских квартир и препятствующих в пользовании жильем другим собственникам.
Кроме того, преступники принуждают других совладельцев продать принадлежащую им долю квартиры на невыгодных условиях, угрожая жизни и здоровью граждан. Ведется проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. "В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению сделок с московскими квартирами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается на сайте ведомства.
Подобные случаи в столице не редкость. В мае 2015 года СМИ писали о бывшем полицейском из Щукино
, который выкупал доли в квартирах по всему городу и подселял туда уроженцев Кавказа. За избавление от непрошеных гостей мошенник предлагал жильцам выкупить его долю по рыночной цене.
Иногда причиной становятся и семейные конфликты: кто-то из совладельцев квартиры, например один из супругов, после конфликта обращается к рейдерам
и продает им свою долю жилплощади. Затем рейдеры вселяются на свою часть жилплощади и планомерно выживают оттуда законных владельцев, устраивая "мелкий бытовой террор", в который полиция не вмешивается. При этом из-за несовершенного законодательства у людей зачастую нет выбора, кроме как продать свою часть квартиры на навязанных условиях. Затем черные риелторы реализуют жилье по рыночной стоимости.
Юристы заявляют, что выселить незваных гостей непросто: суды растягиваются на месяцы, и даже в случае удачного исхода злоумышленникам достаточно заселить в квартиру новых жильцов, и все начинается заново. Проблему мог бы решить закон, который запрещал бы делить единственное жилье на доли. Тем не менее удачный исход все же возможен: широкий резонанс получила история отставного полковника Александра Курапова, в квартиру которого по фальшивому договору купли-продажи заселилось несколько дагестанцев. После вмешательства журналистов было возбуждено уголовное дело, суд вернул Курапову жилье, а мошенник, по вине которого семья офицера делила квартиру с "оккупантами", получил 2,5 года колонии
.