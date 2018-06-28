Гроза и шквал ожидаются в Москве и области в выходные Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Отмечается, что изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выходом южного циклона. Предупреждение действует 30 июня и 1 июля. При этом уточненный прогноз для Подмосковья и Москвы на 30 июня - 1 июля сформулирован как "кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15-20 метров в секунду".



Гидрометцентр России также продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Московской области на 29 июня из-за высокой вероятности пожаров. Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника. В пятницу в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 28-30 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла. Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение из-за шквального ветра и грозы для Москвы и Московской области на ближайшие выходные. "Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России Отмечается, что изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выходом южного циклона. Предупреждение действует 30 июня и 1 июля. При этом уточненный прогноз для Подмосковья и Москвы на 30 июня - 1 июля сформулирован как "кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15-20 метров в секунду".Гидрометцентр России также продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Московской области на 29 июня из-за высокой вероятности пожаров. Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника. В пятницу в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 28-30 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла.



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