NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
июня
pda
Поиск
Архив

Гроза и шквал ожидаются в Москве и области в выходные
28 июня 2018 г. | Время публикации 13:49 | Последние изменения 14:17
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение из-за шквального ветра и грозы для Москвы и Московской области на ближайшие выходные. "Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта и выходом южного циклона. Предупреждение действует 30 июня и 1 июля. При этом уточненный прогноз для Подмосковья и Москвы на 30 июня - 1 июля сформулирован как "кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15-20 метров в секунду".

Гидрометцентр России также продлил действие "желтого" уровня погодной опасности в Москве и Московской области на 29 июня из-за высокой вероятности пожаров. Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника. В пятницу в столичном регионе при переменной облачности осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 28-30 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.06.2018   16:47
5
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 28 июня 2018 г. // Последняя новость 16:47
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>